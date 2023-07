GoFundMe pour l’officier français qui a tiré sur un adolescent lève 1,5 million de dollars

La campagne GoFundMe visait à collecter environ 54 000 dollars pour la famille de l’officier, mais en quatre jours, elle avait collecté plusieurs fois ce montant, avec des dons affluant de plus de 46 000 personnes.

Une collecte de fonds pour la famille de l’officier français qui a tué par balle un garçon de 17 ans avait recueilli plus de 1,5 million de dollars tôt mardi, déclenchant une nouvelle indignation en France après des jours de violentes manifestations.

Une collecte de fonds similaire pour aider la mère de la victime — une adolescente d’origine maghrébine, identifiée comme étant Nahel M., tuée lors d’un contrôle routier en banlieue parisienne la semaine dernière — avait collecté un peu plus de 200 000 dollars lundi, selon Le Monde.

La fusillade a provoqué une vague de violentes manifestations à travers la France, exposant de profondes divisions dans le pays alors qu’il est aux prises avec les conséquences d’un meurtre qui a relancé un débat houleux sur la race, l’identité et la violence policière.

La campagne GoFundMe pour la famille de l’officier a été organisée par Jean Messiha, qui était auparavant porte-parole de l’ancien candidat présidentiel d’extrême droite Éric Zemmour et a exprimé son soutien aux forces de l’ordre et à l’officier, qui fait l’objet d’une enquête pour homicide volontaire.

La collecte de fonds a été rapidement condamnée par plusieurs législateurs et militants, qui ont appelé à sa fermeture immédiate.

Le parlementaire Éric Bothorel, membre du parti centriste du président français Emmanuel Macron, l’a décrit comme « indécent et scandaleux » tandis que la législatrice d’extrême gauche Mathilde Panot a appelé à la suppression de la page GoFundMe. « Tuer un jeune maghrébin, en France en 2023, peut vous rapporter beaucoup d’argent », dit-elle. dit sur Twitter .

La collecte de fonds pour la défense légale de « crimes financiers et violents » présumés n’est pas autorisée sur GoFundMe, selon ses conditions. Sur Twitter Sleeping Giants a demandé à l’entreprise comment elle s’assurerait que l’argent ne serait pas utilisé à cette fin.

La plate-forme de financement participatif à but lucratif mondialement connue a déclaré que le fonds pour la famille de l’officier français n’enfreignait pas ses politiques.

Des dizaines de milliers de policiers ont été déployés en réponse aux violentes émeutes qui ont éclaté après le meurtre par la police du jeune de 17 ans. Des mairies, des écoles et des véhicules municipaux ont été pris pour cible et incendiés, et des manifestants ont lancé des feux d’artifice sur des policiers. Au cours du week-end, les autorités ont accusé des émeutiers d’avoir enfoncé un véhicule dans la maison du maire d’une banlieue parisienne, tandis que des responsables à Pékin ont déclaré qu’un bus transportant des touristes chinois avait été attaqué lors de manifestations, faisant plusieurs blessés.