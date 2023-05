GoFundMe dépasse 1 million de dollars pour un garçon de 6 ans qui a perdu toute sa famille dans la fusillade du centre commercial Allen

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Une campagne GoFundMe a dépassé 1,2 million de dollars pour un garçon de six ans qui était le seul membre d’une famille coréenne américaine à avoir survécu à la fusillade de masse dans un centre commercial à Allen, au Texas.

Cindy Cho, Kyu Cho et leurs enfants William, 6 ans, et James, 3 ans, étaient allés faire du shopping aux Allen Premium Outlets samedi après-midi lorsque le tireur Mauricio Garcia, 33 ans, s’est rendu au centre commercial armé d’un AR-15 et a ouvert le feu sur acheteurs innocents et employés des centres commerciaux.

Cindy, 35 ans, Kyu, 37 ans et James faisaient partie des huit victimes tuées dans le massacre avant que Garcia ne soit abattu par un agent des forces de l’ordre sur les lieux.

Maintenant, après que sa mère, son père et son jeune frère ont tous été assassinés, le petit William est devenu orphelin.

La famille venait de fêter le sixième anniversaire de William quatre jours plus tôt, selon un GoFundMe mis en place pour l’aider.

« Un après-midi qui aurait dû être rempli de lumière, d’amour et de célébration a malheureusement été écourté par un autre massacre de masse qui a fait 8 morts », lit-on.

« Cindy, Kyu et James, trois ans, faisaient partie des victimes qui ont tragiquement perdu la vie et la famille est en deuil profond. Après avoir été libéré de l’unité de soins intensifs, leur fils de six ans, William, est le seul membre survivant de cet horrible événement.

La page de la campagne a ajouté : « Ce GoFundMe est créé pour aider leur famille. Veuillez partager ce lien avec votre famille et vos amis.

Mardi matin, le GoFundMe avait dépassé 1,2 million de dollars.

Les huit victimes de la fusillade d’horreur de samedi ont maintenant été identifiées.

La famille Friends of Cho configure une demande GoFundMe (GoFundMe)

Ce sont : Christian LaCour, un agent de sécurité de centre commercial de 20 ans, Aishwarya Thatikonda, une ingénieure de 26 ans qui a déménagé aux États-Unis depuis l’Inde, les sœurs d’âge scolaire Daniela, 11 ans, et Sofia Mendoza, 8 ans, et Elio Cumana-Rivas, 32 ans.

Le motif de l’attaque d’horreur reste inconnu, mais les enquêteurs enquêteraient sur les possibles idéologies néonazies et suprématistes blanches de Garcia.

Au moment de la fusillade, le tireur – un vétéran de l’armée qui travaillait comme agent de sécurité – portait apparemment un écusson indiquant « RWDS » – représentant l’escadron de la mort de l’aile droite.

Un profil de réseau social censé appartenir au tireur et examiné par L’indépendant et des chercheurs sur l’extrémisme, montrent qu’il a publié des dizaines d’images liées aux nazis et des propos haineux contre les femmes et les minorités raciales avant le massacre de samedi.

Le profil sur la plate-forme russe ok.ru révèle également qu’il a jalonné le centre commercial avant le tournage, en déterminant les moments qui auraient le plus de fréquentation.

Plus de deux douzaines de photos du centre commercial Texas et des environs, y compris des informations de localisation Google, ont été trouvées sur le profil.

D’autres images comprenaient des photos montrant des tatouages ​​​​de SS et de croix gammée, des éloges pour Adolf Hitler, des chapes misogynes qui font écho à des idées et des forums d’incel (ou de célibat involontaire), et des plaintes concernant l’état de sa santé mentale.

Dans ce qui semble être un dernier message, l’utilisateur affirme qu’un psychologue ne serait pas en mesure de le « réparer ».

Un lien vers une vidéo YouTube publiée par la même personne le jour du tournage montre Garcia en train de retirer un Crier masque et demandant: « Pas tout à fait ce à quoi vous vous attendiez, hein? »

La fusillade de masse d’horreur a ravivé les appels à un plus grand contrôle des armes à feu – à la suite de plusieurs autres fusillades de masse et quelques jours seulement avant l’anniversaire du massacre d’Uvalde.