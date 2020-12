La plate-forme américaine de financement participatif GoFundMe a été condamnée à une lourde amende par le régulateur italien de la concurrence, qui a trouvé que sa publicité et la façon dont elle prend une réduction des dons sont trompeuses et violent les droits des consommateurs.

La plateforme a été condamnée à payer 1,5 million d’euros (1,8 million de dollars) pour avoir caché les coûts des dons aux Italiens qui l’utilisaient pour financer diverses causes. L’entreprise californienne a été accusée d’avoir trompé les gens sur le montant qu’ils paieraient réellement lorsqu’ils feraient un don via la plateforme, en cachant les frais de transaction et les « pourboires » volontaires qui allaient à l’entreprise elle-même.

La plate-forme avait un paramètre par défaut pour déterminer l’ampleur de sa réduction sur chaque don et a vu sa part de dons chuter dès qu’elle l’a mise à zéro pour les nouvelles campagnes après le lancement de l’enquête italienne.

L’Autorité italienne de la concurrence (AGCM) a ouvert une enquête sur GoFundMe Ireland Ltd, l’opérateur international du site de financement participatif, en mars. Il a répondu à des centaines de plaintes de citoyens italiens, qui ont accusé l’entreprise de faussement annoncer ses services comme étant gratuits.

L’autorité a confirmé que les plaintes étaient fondées. GoFundMe s’est annoncé comme permettant la collecte de fonds « Sans frais » sur sa première page et ailleurs. En pratique, les donateurs paieraient un supplément en plus du montant qu’ils saisiraient sur une page de campagne. Une partie de ce coût caché est des frais de transaction, qui s’élèvent à 2,9% du montant du don plus 0,25 € (0,30 USD) par don, mais pour certaines campagnes, un supplément peut être facturé comme un «pourboire» à GoFundMe lui-même.

Auparavant, la plate-forme acceptait une réduction forfaitaire de 5% de tous les dons, mais en 2017, lorsque la pratique lui a coûté une mauvaise publicité, elle a abandonné la commission obligatoire et l’a remplacée par des pourboires volontaires. Un pourcentage de pourboire peut descendre jusqu’à zéro, mais les niveaux suggérés par GoFundMe lui-même sont de 5, 10 et 15%.

L’AGCM a contesté le fait que le niveau de «pourboire», qu’il considère comme une forme de commission, ait été fixé à 10% pour la plupart des nouvelles campagnes et à 15% dans certains cas. Il a déclaré que GoFundMe n’avait pas correctement informé les collecteurs de fonds de la fonctionnalité et avait rendu sa modification excessivement difficile.

Les régulateurs ont déclaré qu’il y avait des preuves convaincantes que si les gens avaient eu la possibilité de prendre une décision éclairée sur combien ils souhaitaient que la plate-forme profite des campagnes hébergées, sa réduction aurait été beaucoup plus faible. Après le lancement de la sonde AGCM en mars, GoFundMe a modifié le paramètre par défaut de son site Web italien à zéro, et le pourcentage moyen des campagnes est passé d’environ 6,5% à moins de 1%.

La popularité de GoFundMe en Italie est montée en flèche cette année en raison de Covid-19, qui a entraîné la ruine économique de nombreuses personnes dans le pays. Les statistiques de l’entreprise fournies à l’AGCM indiquent que le montant total des dons est passé de 2 à 3 millions d’euros pour l’ensemble de 2018 à 6 à 7 millions d’euros pour le seul avril 2020. Le régulateur n’a pas divulgué les sommes exactes, seulement les fourchettes.

L’amende à sept chiffres infligée par l’AGCM peut être contestée par GoFundMe devant un tribunal italien, a-t-il déclaré.

