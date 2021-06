GoFundMe a été lancé pour les familles de jeunes victimes

MONTGOMERY, Alabama – Ce qui était censé être la fin d’un passionnant voyage à la plage s’est terminé samedi par une horrible épave de 17 véhicules qui a tué 10 personnes, dont plusieurs jeunes enfants, sur une autoroute juste au sud de Montgomery, en Alabama.

Une semaine après le début de leur voyage à Gulf Shores, en Alabama, et à moins de deux heures de chez eux, une camionnette du Tallapoosa County Girls Ranch a pris feu, tuant huit enfants à l’intérieur.

Quatre jeunes adolescents qui résidaient dans le ranch et deux enfants qui avaient accompagné le groupe lors du voyage à la plage sont morts dans l’épave de la camionnette, a déclaré Michael Smith, PDG de l’Alabama Sheriffs Youth Ranches, dimanche après-midi.

Dimanche soir, l’agence d’application de la loi de l’Alabama a refusé de nommer les victimes mineures, mais a déclaré qu’elles comprenaient un enfant de 3 ans, un de 8 ans, un de 12 ans, un de 14 ans, un de 15 ans. ans, deux de 16 ans et un de 17 ans. Ils ont été déclarés morts sur les lieux, selon l’agence.

Deux enfants de l’employée du ranch Candice Gulley, qui conduisait la camionnette, faisaient partie des personnes décédées dans l’accident, a déclaré Smith. Gulley, le directeur de la vie du ranch à Tallapoosa, a été retiré de l’épave et a été hospitalisé.

« Candice est avec nous depuis des années en tant que mère au foyer et elle a élevé plus de 80 enfants qui ont appelé sa mère », a déclaré Smith. « C’est une super dame qui a donné sa vie pour élever des enfants pas si chanceux. »

Gulley avait travaillé avec des enfants pendant des années, à partir du moment où elle et son mari étaient parents au ranch pendant sept ans.

L’épave a également tué Cody Fox, 29 ans, du comté de Marion, Tennessee, et sa fille de 9 mois, Adriana Fox. Ils voyageaient dans un autre véhicule avec la fiancée de Fox, qui a été hospitalisée en soins intensifs dimanche après-midi.

L’accident, qui a laissé 17 véhicules éparpillés le long de l’autoroute, s’est produit samedi vers 14h30 dans le comté de Butler, au sud de Montgomery, a annoncé la Law Enforcement Agency de l’Alabama. Les véhicules ont probablement fait de l’aquaplanage sur des routes mouillées, a déclaré le coroner du comté de Butler, Wayne Garlock.

L’épave a bloqué la circulation dans les deux sens pendant la majeure partie de la journée. Sept des 17 véhicules ont pris feu sur les lieux.

« C’était une scène horrible », a déclaré le shérif du comté de Butler, Danny Bond. « C’était le pire accident de la route dont j’ai été témoin de ma vie. »

Le National Transportation Safety Board a tweeté qu’il envoyait 10 enquêteurs dans la région dimanche pour enquêter sur l’accident, dont les photos montraient au moins quatre véhicules incendiés, dont deux gros camions. Il a déclaré que l’enquête se concentrerait sur les technologies des véhicules telles que les systèmes d’avertissement de collision avant, l’intégrité du réservoir de carburant et la capacité de survie des occupants.

« Mon cœur va aux proches de tous ceux qui ont péri », a déclaré le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, dans un communiqué.

Le ranch, une organisation à but non lucratif, propose « des foyers résidentiels de style familial chrétien pour les enfants d’âge scolaire nécessiteux, négligés ou maltraités de l’Alabama dans une atmosphère où ils peuvent devenir spirituellement et physiquement des adultes productifs, responsables et heureux », selon son site Internet.

« J’aimerais que vos lecteurs prient pour que nous puissions traverser cette tragédie parce que nous allons devoir continuer à avancer car il y a beaucoup d’enfants en Alabama qui ont besoin de notre aide », a déclaré Smith. « Ce n’est pas seulement une tragédie de ranch, pas seulement une tragédie en Alabama, c’est une tragédie nationale.

« Nous avons perdu ces filles qui étaient prêtes à briser un cycle. Elles étaient prêtes à élever leurs enfants mieux que nous ne les avons élevés, et cet horrible accident a pris cela de nos filles. Veuillez prier pour notre famille de ranch parce que nous en avons besoin, et la prière fonctionne . »

L’ancienne résidente du ranch et avocate de Montgomery, Beverly Howard, a créé une collecte de fonds en ligne pour le ranch des filles du comté de Tallapoosa sur GoFundMe afin d’aider aux frais funéraires, de prendre en charge les frais médicaux de Gulley et de fournir des conseils aux filles et au personnel du ranch.

Les adolescents décédés dans la camionnette, a déclaré Howard, appartenaient à la maison de vie indépendante du ranch, ce qui signifie qu’ils entraient dans leur dernière année de lycée ou avaient récemment obtenu leur diplôme.

Le ranch, situé dans le comté de Tallapoosa, accueille les filles de six ans et plus.

Il y en avait d’autres lors du voyage à Gulf Shores. Une deuxième camionnette transportant des filles du ranch était si loin derrière l’épave qu’elles n’ont appris la mort que samedi soir.

« Ils n’ont pas vu l’accident », a déclaré Howard. « Ils étaient assis si loin qu’au moment où ils y sont arrivés, il n’y en avait plus et ils ne savaient pas que cela s’était passé jusqu’à ce qu’ils soient rentrés chez eux plus tard à 20h30 du soir. »

Dans un article publié sur les réseaux sociaux, des responsables du Reeltown High School de Notasulga ont déclaré que le programme Tallapoosa « fait partie de notre famille Reeltown High » et ont offert des conseils et un soutien à la prière dimanche dans le cafétorium de l’école.

« Veuillez garder Tallapoosa Girls Ranch et la famille Reeltown dans vos prières ! » l’école a posté sur Facebook.

Contribuer : The Associated Press.