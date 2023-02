Goffs Irish Arkle Novice Chase: El Fabiolo 2/1 pour Cheltenham après la démolition de Leopardstown | Nouvelles de la course

Daryl Jacob a donné à El Fabiolo une course parfaite pour remporter le Goffs Irish Arkle Novice Chase à Leopardstown pour Willie Mullins.

Mullins a tenu une main enviable dans la course avec Appreciate It, Dysart Dynamo, Flame Bearer et Saint Roi, donnant à l’entraîneur champion une mainmise sur le Grade One.

Le camp de Mullins semblait tous du côté de Appreciate It, Paul Townend faisant de lui sa sélection après deux victoires sans faute sur les clôtures.

Mais le joueur de neuf ans, qui a manqué tant de temps avec diverses blessures, a trouvé les jambes plus jeunes trop difficiles à gérer dans un concours qui s’est déroulé à un rythme féroce.

Cela a été établi par Danny Mullins sur Dysart Dynamo et après seulement quatre clôtures, de bons chevaux comme Fil Dor et Visionarian étaient loin derrière.

El Fabiolo (9-2) a commis une mauvaise erreur à trois de la maison, mais Jacob lui a laissé le temps de retrouver son rythme et à l’avant-dernier, il était en pole position.

Alors qu’il commençait à s’éloigner, Banbridge de Joseph O’Brien a commencé à rester fort et il a finalement réussi à passer devant Appreciate It et Dysart Dynamo pour terminer deuxième, mais à environ 10 longueurs.

Le vainqueur appartenant à Simon Munir et Isaac Souede est tombé de justesse contre Jonbon sur les haies à Aintree la saison dernière et ces deux-là dominent désormais les paris pour l’Arkle à Cheltenham le mois prochain, Betfair faisant de Jonbon leur favori 13-8 devant El Fabiolo à 2 -1 (à partir de 7s).

“Il ne fait que s’améliorer tout le temps. Au début de l’année, nous pensions que nous devrions peut-être aller à deux milles et demi, mais ce qu’il a fait à Noël et encore aujourd’hui, c’est définitivement l’Arkle”, a déclaré Mullins.

“Vous pouviez voir que chaque cheval avait une chance à différentes étapes de la course. Le seul point négatif (était) lorsque nous avons fait l’erreur, mais Daryl s’en est reproché, il a dit que ce n’était pas la faute du cheval.

“Puis il est revenu sur la bride et j’ai pensé” ce cheval voyage “et il a tout fait correctement.

“Certains très bons chevaux ont terminé deuxième, troisième et quatrième, donc pour gagner 10 longueurs dans ce type de course, il se rend à Cheltenham avec une très bonne chance.”

Concernant les propriétaires, il a ajouté : “Ils (Munir et Souede) ont tous les deux un grand appétit pour le jeu et l’apprécient. Ils ont tous les deux parcouru un long chemin pour être ici au Dublin Racing Festival ce week-end, donc c’est fantastique qu’ils aient eu un gagnant de première année.”