Goetz nommé prochain directeur des sports de l’UI – University of Iowa Athletics

“Je suis vraiment honoré et honoré de diriger le célèbre programme d’athlétisme de l’Iowa, et je suis reconnaissant envers le président Wilson et le comité de recherche pour leur confiance en mon leadership. L’Université de l’Iowa est une institution de classe mondiale avec un engagement démontré envers l’excellence en athlétisme, et j’ai hâte de continuer à collaborer avec nos entraîneurs et notre personnel pour soutenir tous nos étudiants-athlètes. C’est un privilège de servir notre campus et nos supporters passionnés de Hawkeye.

Beth Goetz, Henry B. et Patricia B. Tippie Directrice de la présidence des sports