Goettsch Partners remporte le concours de conception de rénovation urbaine à Jinan, en Chine

Goettsch Partners a récemment remporté un concours de design pour une vaste initiative de rénovation urbaine à Jinan, en Chine. S’étendant sur trois parcelles, couvrant une superficie totale de 111 500 m², le projet est situé à côté de la célèbre Honglou Plaza. Située au centre de la ville, la place Honglou revêt une importance historique car elle abrite l’une des plus anciennes cathédrales de la région. Le concours visait à introduire des concepts susceptibles de redynamiser le noyau régional, grâce à une conception centrée sur l’engagement des piétons.

Le projet crée une hiérarchie d’espaces publics interconnectés grâce au système de transport souterrain déjà en place. La conception à usage mixte comprend plusieurs bâtiments qui ont été délibérément placés pour créer des couloirs de vue menant à la cathédrale et mettre en valeur l’importance architecturale de la cathédrale. Le programme comprend des espaces de vente au détail, des services d’accueil, une plaque tournante des transports, des espaces de bureaux et un musée culturel.

Nous pensons qu’une proposition réussie doit être respectueuse du riche contexte architectural de Honglou Plaza. Le nouveau complexe réinterprète les éléments de la culture locale de manière contemporaine, garantissant que l’architecture est unique tout en étant cohérente avec son environnement. –Paul De Santis, associé et co-directeur de conception chez GP.

Les hauts plafonds et les arches de la cathédrale adjacente ont influencé la conception architecturale du complexe. Sur les trois parcelles, ces géométries distinctives sont réinterprétées de manière contemporaine, incorporant des reflets de bronze et de calcaire local pour créer une atmosphère de campus. Le « Lotus Atrium » et la « Lotus Gallery », deux vastes espaces intérieurs qui font partie de la conception, capturent l’esprit du mode de vie local avec des conceptions structurelles influencées par la fleur de lotus, une icône municipale. Bénéficiant de terrasses mettant en valeur les couloirs de vue essentiels, le bâtiment vise à créer une expérience active à plusieurs niveaux à mesure qu’il se dirige vers Honglou Plaza et la place centrale.

Les trois groupes de programmes différents sont conçus pour développer des synergies qui n’existent pas encore. Tirant parti de la population universitaire voisine et du flux quotidien de personnes visitant Honglou Plaza, la conception place des bureaux innovants et des espaces de musée aux étages supérieurs, tandis que les programmes de vente au détail et d’hôtellerie occupent les fleurs inférieures. Pour assurer une vie piétonne animée tout au long de la journée, trois places en contrebas offrent un accès direct à la station de métro voisine.

Favorisant l’innovation, les concours d’architecture servent de plateformes menant à l’évolution des paysages urbains. La semaine dernière, MVRDV a remporté le concours pour la conception de deux structures dans le parc logiciel Tianfu à Chengdu, en Chine. De plus, RHSP a récemment remporté le concours Jean Moulin à La Défense, Paris, pour concevoir un développement mixte à faible émission de carbone. Le projet vise à devenir le premier quartier d’affaires post-carbone au monde. Enfin, Foster + Partners a été sélectionné comme lauréat d’un concours international visant à concevoir un nouveau centre pour la province chinoise du Zhejiang, à Hangzhou.