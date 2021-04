Que se passe-t-il lorsque vous réunissez deux des plus grands personnages de science-fiction (au sens propre et figuré) de tous les temps et que vous les opposez l’un à l’autre?

Vous obtenez un nouveau film épique Godzilla vs Kong.

Le film fait suite à la fois à Kong: Skull Island de 2017 et Godzilla: King of the Monsters à partir de 2019, et est le quatrième opus de Legendary’s MonsterVerse.

Image:

Demian Bichir est le méchant humain du film. Pic: Warner Bros.Images et images légendaires



Il s’agit du premier grand film cinématographique hollywoodien depuis Tenet l’année dernière, alors que les salles de cinéma commencent à rouvrir sur les marchés occidentaux.

Godzilla vs Kong a ouvert aux États-Unis plus tôt cette semaine à la fois dans les cinémas et en ligne sur HBO Max, et a déjà rapporté environ 123 millions de dollars (89 millions de livres sterling) dans le monde.

Le casting comprend l’actrice Millie Bobby Brown de Stranger Things, Kyle Chandler de Wolf of Wall Street et la star de Battleship Alexander Skarsgard.

L’acteur mexicain Damian Bichir, qui joue l’antagoniste humain du film Walter Simmons, a parlé du film à Sky News.

« C’est ce qu’est la réalisation de films – c’est tout simplement spectaculaire », a-t-il déclaré.

« Je n’ai pas fait beaucoup de films de type fantastique et ce type de genre est très particulier car il demande beaucoup d’imagination de votre part, vous travaillez contre des écrans verts … et tout cela et cela rend tout le travail très, très intéressant. et difficile en même temps.

« Nous avons tourné ce film bien avant la pandémie. En fait, j’ai fini de tourner un autre film à Londres avec George Clooney … quand la planète s’est arrêtée et c’est à ce moment-là que je suis revenu à Los Angeles, mais nous avons tourné Godzilla v Kong il y a environ deux ans. »

En parlant de la distribution du film, il a déclaré: « L’une des beautés de ce film est qu’il y a un peu de tout pour tout le monde et nous avons une distribution fantastique, des grands acteurs adultes aux enfants acteurs, ce qui rend tout le film très divertissant.

Image:

Kong est littéralement l’un des plus grands personnages d’Hollywood … Photo: Warner Bros. Pictures and Legendary Pictures



Il a décrit le film comme « d’une beauté brutale » après avoir regardé le montage final lors d’une projection privée à Los Angeles.

En jouant un méchant, il a déclaré: « J’aime les êtres humains, nous pouvons être bons et mauvais – je ne crois pas aux bons ou aux mauvais garçons, aux méchants des héros – nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous les deux et mon personnage est un milliardaire fantastique, phénoménal, fou, avec des idées fantastiques et ces idées sont bonnes pour tout le monde, pas seulement pour lui. «

Godzilla vs Kong est sorti au Royaume-Uni le 1er avril sur les plateformes de streaming Sky Store, Amazon Prime Video et iTunes.