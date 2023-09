Godzilla se régale dans les nouvelles images de Godzilla Minus One

John Carpenter donne une tournure particulière à une nouvelle série d’horreur. Obtenez votre « Enfer ouais ! » prêt avec la nouvelle bande-annonce de Harley QuinnLe spin-off de Kite Man. De plus, que se passe-t-il Invasionet un regard sur le retour de V/H/S. Pour moi, mes spoilers !

Chiens de réservation | Premiers fandoms

Godzilla : Moins un

À venir a cinq nouvelles images de Godzilla tel qu’il apparaît dans Toho’s Godzilla : Moins un.

V/H/S85

À venir a également une nouvelle affiche pour V/H/S85à venir à Shudder ce 6 octobre.

Appendice

Les angoisses d’une femme se manifestent physiquement sous la forme d’un monstre dans la bande-annonce de Appendiceà venir sur Hulu ce 2 octobre.

Appendice | Bande-annonce officielle | Hulu

Le marionnettiste

Ailleurs, une malédiction surnaturelle fait perdre le contrôle de leur corps aux gens dans la bande-annonce de Le marionnettistepremière le 13 octobre sur Shudder et AMC+.

Le marionnettiste | Bande-annonce officielle | Frémir

Divinité

IGN a une autre bande-annonce pour le film sur le sérum d’immortalité mutante, Divinitéavec Stephen Dorff, Scott Bakula et Bella Thorne.

Divinity – Bande-annonce exclusive (2023) Stephen Dorff, Scott Bakula, Bella Thorne

Les trolls se regroupent

La dernière bande-annonce de Les trolls se regroupent fait la promotion de la nouvelle musique de N*Sync.

LES TROLLS SE GROUPENT | Bande-annonce officielle 2

La merveilleuse histoire d’Henry Sugar

Wes Anderson adapte Roald Dahl dans la bande-annonce de La merveilleuse histoire d’Henry Sugarun court métrage de 39 minutes qui arrive sur Netflix ce 29 septembre.

La merveilleuse histoire d’Henry Sugar | Bande-annonce officielle | Netflix

Krapopolis

Selon À venirla première saison de Dan Harmon Krapopolis mettra en vedette des apparitions d’invités de Ben Stiller, Susan Sarandon, Will Forte, Jane Lynch, Daveed Diggs, Joel McHale, Dave Franco, Steve Buscemi, Yvett Nicole Brown, Stephanie Beatriz, David Cross, Keith David, Chris Hardwick, Tim Meadows, Bobby Moynihan , Jim Rash, Rob Riggle, Tim Robinson, Michael Urie, Alanna Ubach et Amber Stevens West.

Une pièce

Netflix a officiellement renouvelé son live-action Une pièce pour une deuxième saison.

Invasion

Spoiler TV a un bref synopsis pour « A Voice From the Other Side », le cinquième épisode de InvasionLa deuxième saison de.

Aneesha, Luke et le Mouvement élaborent un plan pour localiser Sarah. Mitsuki a une rencontre dévastatrice avec l’entité extraterrestre.

Kite Man, bon sang ouais !

Kite Man part en guerre contre Darkseid dans le trailer de sa nouvelle série, Kite Man, bon sang ouais !

Les cris de banlieue de John Carpenter

Enfin, Peacock a publié une bande-annonce pour Cris de banlieueune « série d’anthologies d’horreur non scénarisées » réalisée à distance depuis son domicile par John Carpenter.

Les cris de banlieue de John Carpenter | Bande-annonce officielle | Paon Original

