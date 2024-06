Godzilla moins un Crédit : Toho Co. Ltd

L’un des meilleurs films de 2023 arrive enfin en streaming ce week-end.

Godzilla moins un est un film de monstres à petit budget et extrêmement bien réalisé qui fait honte à presque tous les films américains de Godzilla. J’ai vraiment adoré ce film et je ne suis même pas un grand fan de Godzilla. J’ai été presque complètement épuisé par les films occidentaux Godzilla et Kong.

Mais Godzilla moins un, qui se déroule dans les jours qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, alors que le Japon se reconstruit après le carnage nucléaire, est une tout autre bête. Il a une belle histoire avec des personnages fascinants et parvient à rendre Kong vraiment terrifiant avec des effets spéciaux intelligents qui coûtent une fraction des films américains Godzilla.

Maintenant, le film arrive enfin sur Netflix sur de nombreux marchés internationaux, dont l’Australie, la Malaisie, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique et l’Espagne, et sera déployé les 31 mai et 1er juin. Le piège ? Rien n’indique que ce sera le cas aux États-Unis.

Il sera probablement disponible à la location ou à l’achat ce week-end, avec le studio Toho. en tweetant un teaser de « Coming Soon » vendredi. Je mettrai à jour ce message dès que cela sera confirmé. Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir.

Consultez mon guide de streaming pour d’autres émissions et films à regarder ce week-end ici.