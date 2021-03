Le studio 20th Century Fox a associé deux de ses franchises de films populaires pour créer ce spectacle à grand succès qui est une préquelle de « Extraterrestre »(1979) et une suite de« Prédateur »(1986). Réalisé par Paul WS Anderson, le film met en vedette Sanaa Lathan et Lance Henriksen en tant que chefs d’une équipe de scientifiques enquêtant sur une source de chaleur dans l’Antarctique. Il s’avère qu’une pyramide souterraine est en fait un terrain de chasse pour les monstres du titre, et les malheureux humains restent coincés au milieu. Si tout cela ressemble à un jeu vidéo coûteux, vous n’avez pas tort et les fans l’ont mangé. Écrivant dans le New York Times, Dave Kehr l’a qualifié de long métrage «sombre, beau et bien conçu» qui «ne se révèle pas pire que la plupart des films d’action d’été stupides». Si vous voulez plus de ce croisement d’espèces en duel, il y a une suite, «Aliens vs Predator: Requiem» (2007).

En tant qu’enfant, j’ai été bouleversé par les films croisés, ces tentatives astucieuses d’unir les personnages d’une franchise de films avec des personnages d’une autre. J’étais collé à l’écran à chaque fois que le téléfilm de fin de soirée était «Maison de Dracula» (1945), une créature universelle avec non seulement le suceur de sang à cape noire, mais aussi le monstre de Frankenstein et le loup garou. La rencontre des horreurs et des pouvoirs et des transformations a donné lieu à une collision passionnante.

