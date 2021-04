Godzilla et King Kong se battent dans Warner Bros. ‘ «Godzilla vs Kong».

« Godzilla vs Kong » bat les records du box-office pandémique.

Samedi, Warner Bros., qui a produit le film aux côtés de Legendary, a révélé que son film rempli de kaiju avait dépassé les 60 millions de dollars au box-office national, ce qui en faisait le film le plus rentable à sortir pendant la pandémie de coronavirus en cours.

Auparavant, « Tenet », un autre film de Warner Bros. détenait le record avec 58,5 millions de dollars, qu’il a obtenu lors de sa sortie en salles en 2020.

Dans l’état actuel des choses, Warner Bros. ‘ les films représentent actuellement quatre des cinq films les plus rentables sortis pendant la pandémie. « Tenet » est le deuxième plus élevé, « Wonder Woman 1984 », qui a totalisé 46,2 millions de dollars est le quatrième, et « Tom et Jerry », qui oscille à 40,3 millions de dollars, est le cinquième.

Le troisième film le plus rentable de la pandémie est « Croods: A New Age » d’Universal, qui a remporté 56,5 millions de dollars au cours de son passage en salles.

« Cela commence à ressembler beaucoup à l’été d’avril avec » Godzilla vs Kong « franchissant des étapes importantes au box-office qui auraient été impensables il y a quelques semaines à peine », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste média senior chez Comscore. « Warner Bros.’ la stratégie de sortie a porté ses fruits et, ce faisant, a prouvé que le cinéma est toujours roi lorsqu’il s’agit de créer l’expérience cinématographique la plus percutante et la plus immersive. «

« Godzilla vs Kong » a brisé un certain nombre de records depuis son ouverture le 31 mars. Le film a affiché le plus grand week-end d’ouverture depuis le début de la pandémie de coronavirus, transportant 32,2 millions de dollars lors de ses premiers vendredi, samedi et dimanche dans les salles.

Il a également ouvert dans plus de 3000 cinémas en Amérique du Nord au cours du week-end, le plus grand de tous les films pendant la pandémie, a eu la plus grande journée d’ouverture mercredi avec 9,6 millions de dollars et la plus grande journée le samedi avec 12,5 millions de dollars.

«Godzilla vs Kong» signale que les consommateurs sont impatients de se rendre au cinéma pour de nouveaux films à succès et suggère que l’ardoise estivale pourrait connaître un succès similaire.

Divulgation: Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC.