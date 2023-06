Gods Reign annoncé comme une franchise de Skyesports Masters

Gods Reign, la principale organisation indienne d’esports basée à Bangalore, a été annoncée comme une équipe franchisée des Skyesports Masters, le plus grand tournoi de jeu du pays avec son alignement de Counter-Strike: GO (CS: GO) étoilé qui se prépare à faire des vagues à le tournoi de premier plan.

Gods Reign a dévoilé sa liste CSGO avant le tournoi, qui abrite certaines des plus grandes stars du titre du pays. Leur gamme comprend :

Anshul « KiiLSwitch » Adarkar – IGL / Assistance

Hrishikesh « Crazy_Gamer » Shenoy – Fusilier

Piyush « Clouda » Kalwania – Fusilier

Akash « Ph1NN » Bose – Fusilier

Parijaat « Rev3nn » Banerjee – Awper / IGL secondaire / Support

Le Skyesports Masters est la toute première ligue franchisée de l’Inde avec huit équipes et devrait bientôt commencer avec sa phase de ligue s’étalant sur plusieurs semaines. À partir de là, les meilleures équipes se qualifieront pour les Skyesports Masters Playoffs, qui se dérouleront sous la forme d’un événement LAN. Avec une cagnotte totale de 2 crores INR et certains des plus grands noms du jeu en compétition, le tournoi sera un spectacle pour le public Esports à travers le pays.

Commentant le développement, KRRohith, PDG de Gods Reign, a déclaré: «Nous sommes incroyablement ravis d’annoncer notre participation au plus grand tournoi Esports. Notre organisation s’engage à contribuer à la croissance de l’écosystème CS:GO dans le pays et Skesports Masters en sera le parfait catalyseur. Le tournoi n’est pas seulement une opportunité de rivaliser avec les meilleures équipes CS: GO de l’Inde, mais une chance de montrer l’immense potentiel de l’Esport et l’incroyable talent de notre équipe. Nous croyons en la capacité de nos athlètes extrêmement talentueux et nous sommes impatients de montrer à la nation de quoi nous sommes faits. »

Alors que les joueurs notables de l’équipe, dont le capitaine d’équipe KiiLSwitCh et Crazy_Gamer, ont représenté l’Inde sur la scène internationale dans CS: GO aux Championnats du monde d’esports en 2021 et 2022, le carabinier vedette Clouda fait partie de l’équipe qui concourra pour assurer sa place dans le titre au prestigieux tournoi cette année.

« Représenter notre organisation dans ce tournoi révolutionnaire est un sentiment de grande fierté pour toute l’équipe. Nous consacrerons tous nos cœurs et nos âmes à la préparation de la ligue en développant des stratégies, en perfectionnant notre travail d’équipe pour exceller en équipe et en améliorant notre gameplay individuel. Nous sommes impatients de rendre nos fans fiers et de prouver notre courage contre les meilleurs du jeu », a déclaré Anshul Adarkar, capitaine de l’équipe CS: GO de Gods Reign.

Gods Reign fera en outre deux ajouts à l’équipe des qualifications de café ouvertes à tous pour respecter les règles de la liste Skyesports Masters. Les qualifications du café Skyesports Masters devraient se dérouler dans 20 villes indiennes.

En utilisant leur capacité suprême et le travail d’équipe efficace, l’équipe sortira avec tous les canons pour remporter le tournoi et consolider son nom en tant que meilleure unité CS: GO de l’Inde.