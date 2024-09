Godox lance le petit flash intégré iM30 au style rétro

Godox a annoncé l’iM30, un flash compact pour appareil photo grand public qui ne pèse que 78 grammes (2,75 onces).

Le iM30 est le dernier né d’une série de flashs compacts de Godox. Si l’entreprise est peut-être mieux connue pour ses solutions d’éclairage professionnelles, comme le nouveau flash AD200Pro II et l’éclairage AD600 Pro II, le fabricant chinois fabrique également de nombreux produits compacts et portables destinés au grand public, comme le Lux Elf et le Lux Cadet Retro.

Cependant, comparé à ces derniers, le nouveau iM30 est encore plus petit et devrait tenir dans les poches d’un pantalon classique. D’un point de vue stylistique, le Godox iM30 est peut-être le plus similaire au Godox Lux Junior sorti en 2022. Les deux flashs partagent une forme et un profil similaires, bien que le Lux Junior soit légèrement moins puissant, avec un nombre guide de 12 mètres (39,4 pieds).

Le flash de 78 grammes a un nombre guide de 15 mètres (49,2 pieds) à ISO. Bien qu’il ne soit pas le flash le plus puissant, il devrait fonctionner pour photographier des sujets de près et devrait offrir des résultats supérieurs à ceux d’un flash intégré classique.

Godox affirme que l’iM30 « offre une lumière de remplissage supérieure à celle des flashs d’appareil photo intégrés, garantissant un éclairage lumineux et naturel pour une meilleure qualité photo ».

La puissance du flash est réglée manuellement sur sept niveaux, de 1/64 à 1/1 (pleine puissance). La puissance est réglée via une molette située sur le dessus du flash, qui comprend également un voyant d’alimentation et des boutons de mode. Le flash comprend une prise de synchronisation intégrée de 2,5 mm et peut être déclenché via un flash supplémentaire via un mode capteur optique.

La température de couleur du flash est de 6 500 K, plus ou moins 200 K. Alimenté par deux piles AAA, l’iM30 promet environ 230 flashs à pleine puissance et se recycle toutes les 3,6 secondes à pleine puissance.

Tarifs et disponibilité

Godox n’a pas encore communiqué d’informations sur les prix ou la disponibilité de son nouveau flash compact iM30. Cependant, le la page produit est disponible sur B&Hoù les photographes peuvent s’inscrire pour recevoir des notifications de disponibilité.

Crédits images : Godox