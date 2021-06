‘Godmama’ Jennifer Aniston écrit un vœu d’anniversaire sympa pour la fille de la co-star de ‘Friends’, Courteney Cox, Coco Arquette

Les acteurs de « Friends » Jennifer Aniston et Courteney Cox, qui ont joué les meilleurs amis à l’écran pendant 10 ans dans le rôle de Rachel Green et Monica Geller, ont également entretenu une bonne amitié dans la vraie vie.

En fait, Jennifer considère la fille de Courteney, Coco Arquette, comme sa filleule. Et maintenant, à l’occasion de son 17e anniversaire lundi, Jennifer a posté un vœu cool pour l’adolescente sur les réseaux sociaux.

Prenant à ses histoires Instagram, Jennifer a téléchargé une photo de retour de Coco tenant dans ses bras. « Joyeux anniversaire ma douce Cocolicious ! Godmama t’aime », a-t-elle écrit en légende du post.

Courteney a également publié un adorable souhait d’anniversaire pour sa fille sur les réseaux sociaux. « Joyeux 17e anniversaire à ma Coco forte, sensible, créative, aimante, émouvante, belle, talentueuse et sage. Je t’aime tellement », a-t-elle écrit sur Instagram, ajoutant une série de belles images et vidéos de Coco.

Coco est la fille de Courteney et de son ex-mari David Arquette. L’acteur était enceinte de sa fille lors du tournage de la dernière saison de « Friends ».

En parlant de Jennifer et Courteney, les deux ont récemment été vues dans l’épisode de retrouvailles de la sitcom à succès « Friends ». D’autres acteurs David Schwimmer, Matt LeBlanc, Matthew Perry et Lisa Kudrow faisaient également partie de l’épisode.

« Friends » a été diffusé à l’origine pendant 10 saisons sur NBC de 1994 à 2004. La sitcom bien-aimée a suivi l’histoire de six amis dans la vingtaine et la trentaine qui vivent à Manhattan, New York.

(Entrées de l’ANI)