Ce qui ne s’est pas produit depuis près de 4 décennies a finalement eu lieu dans la carrière de Mégastar Chiranjeeviet c’est rien de moins que choquant. Chiranjeevisans doute la plus grande superstar qui Cinéma télougou a jamais vu, a du mal à vendre son prochain film policier, Parrain, aux distributeurs. En fait, d’après ce que nous entendons, le Film Chiranjeevi ne trouve pas preneur pour les salles de cinéma, avec seulement 3 semaines avant sa sortie officielle en salles. Si c’est bien vrai, alors c’est un signe inquiétant pour l’une des plus grandes stars de cinéma de tous les temps dans Cinéma indienoublie ça Industrie cinématographique télougou seul.

Chiranjeevi filme GodFather ne trouve aucun distributeur

Selon un rapport de Track Tollywood, la principale et probablement la seule raison pour laquelle les créateurs de GodFather ont du mal à vendre leurs films aux distributeurs est la dernière version de Chiranjeevi, Acharya. Acharya a été un tel désastre au box-office et l’énorme somme d’argent qu’il a perdue pour ses producteurs et ses distributeurs tient les nouveaux et les anciens distributeurs à distance pour GodFather. La somme faramineuse de 85 crore que les créateurs recherchent pour les droits de cinéma dans télougou les États n’aident pas non plus, mais cela n’aurait pas été un problème si Acharya avait fonctionné même dans une mesure modérée.

La querelle de Chiranjeevi et Koratala Siva affecte également GodFather

Pour que les choses fonctionnent, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Chirū apparemment eu une querelle avec Koratala Siva après la débâcle d’Acharya, et maintenant il ne semble pas y avoir de fumée sans feu dans ce cas car le rapport susmentionné indique que cela a également contribué à éloigner les distributeurs de GodFather. Il y a aussi le fait que l’acteur traverse une phase de choix de très mauvais scripts au cours de ses dernières sorties, ce qui a encore ébranlé la confiance que les distributeurs avaient en lui.