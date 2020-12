Michael Corleone d’Al Pacino est revenu au cinéma il y a 30 ans le 25 décembre dans « The Godfather: Part III » avec une nouvelle coupe de cheveux et un plan pour sortir du crime organisé.

Dans le troisième «Parrain», Corleone a eu du mal à sortir de l’affaire du crime sordide («ils me ramènent», dit-il de façon célèbre). Hors écran, cette nouvelle coupe de buzz élégante était étonnamment grande pendant la production du film.

«C’était vraiment un gros problème de le faire», dit maintenant le réalisateur Francis Ford Coppola à propos de la coupe de cheveux de Corleone.

« J’ai eu du mal avec ça », a déclaré Al Pacino à USA TODAY à propos de la coiffure tout en discutant du film, qui a été réédité et renommé « The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone » (disponible en numérique et Blu- rayon).

Le drame n’est pas venu de Pacino, qui est venu pour accepter le nouveau look, « Et pourtant ça a marché », dit-il.

Mais d’autres se sont prononcés avec passion contre la coiffure à l’époque. Coppola admet que la légende du maquillage Dick Smith et l’actrice Diane Keaton, alors la petite amie de Pacino qui jouait l’ex-épouse de Corleone, étaient fermement décidées à s’écarter si radicalement du style que le jeune Michael montrait dans « The Godfather » en 1972 et « The Godfather » en 1974 : Deuxieme PARTIE »

Le Smith, lauréat d’un Oscar, qui était un membre essentiel de l’équipe dans les deux premiers films «Parrain», a même quitté le troisième film pour la coupe de cheveux, selon Coppola.

« Dick Smith et Diane étaient contre l’idée de couper les cheveux d’Al. Dick Smith a démissionné pour ça », a écrit Coppola, répondant aux questions par e-mail.

Pacino, 52 ans au moment de la sortie du film, devait être âgé pour jouer Corleone. Smith, décédé en 2014, avait présenté à Coppola des images conceptuelles montrant Pacino avec les mêmes cheveux longs que Michael Corleone avait portés dans les deux derniers films, mais âgés de manière appropriée.

Mais le réalisateur voulait aller dans une direction différente.

« Je voulais faire quelque chose qui serait une vraie démarcation entre le Michael aux cheveux longs dans les deux premiers films et ce nouveau film mature », a expliqué Coppola. «Ma pensée était d’établir un look unique à Al à cet âge, le genre de ‘coupe d’équipage’ semi-grisonnante que l’on voyait parfois chez de puissants anciens militaires ou hommes d’affaires.

Dans une interview avec Deadline, Coppola a déclaré que sa décision finale de couper les cheveux de Michael Corleone avait conduit à une « rébellion » … Je l’ai fait et je ne savais pas pourquoi j’étais si sûr que j’avais raison de le faire que j’irais même affronter quelqu’un à qui j’étais si reconnaissant comme Dick Smith, ce qui a mis fin à notre relation. Il ne m’a plus jamais parlé. «

Pacino n’était pas aussi passionné par la coupe et sa vision de Corleone était un peu plus visible que celle de Smith. L’acteur a d’abord envisagé «de longs cheveux flottants», mais d’autres manifestations de la culpabilité que Michael portait en lui-même.

« J’ai imaginé des pommettes dissipées, un personnage de type Howard Hughes, des joues enfoncées », a déclaré Pacino. « Francis m’a orienté dans une autre direction. Et j’en suis très reconnaissant. Parce que je ne savais pas où j’allais aller avec cet autre. »

«C’est pourquoi il est toujours bon d’écouter votre réalisateur», a déclaré Pacino. « Il m’a jeté dans le film. »

Plutôt que les cheveux, Pacino a insisté sur le fait que la plus grande réaction du public venait de voir à quel point l’acteur avait apparemment vieilli (à cause du maquillage). Les cinéphiles ont été surpris de voir la différence marquée entre Frank Keller de Pacino dans le drame de 1989 «Sea of ​​Love» et son Corleone aux cheveux gris en 1990.

«Les gens disaient: » Qu’est-il arrivé à Al? Il est devenu vieux! » « Dit Pacino. «Ils étaient tellement surpris de voir combien j’avais vieilli en un an seulement depuis« Sea of ​​Love ». «