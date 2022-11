God of War : Ragnarok est magnifique, mais moins mémorable que son prédécesseur

Essayez comme vous pourriez, vous ne pouvez jamais vraiment échapper à votre passé. C’est ce que Kratos, le protagoniste de God of War: Ragnarok, essaie d’enseigner à son fils Atreus. Mais c’est une leçon qui n’est pas seulement vraie pour les gens, c’est aussi vrai pour les jeux. Ragnarok a la redoutable tâche de suivre l’un des meilleurs jeux de la génération PS4 en 2018 God of War. En tant que suite, God of War : Ragnarok est un succès. C’est un conte plus grandiose avec de meilleurs graphismes et des combats plus variés. Mais l’ombre de God of War est grande et Ragnarok manque de l’originalité et de la mystique qui ont fait de son prédécesseur un délice unique en son genre.

Pour être clair, vous devez absolument jouer à God of War : Ragnarok. C’est exceptionnel. Sachez simplement que cela ne vous captivera peut-être pas tout à fait comme God of War 2018 l’a fait.

Ce God of War était spécial en raison de la façon réfléchie dont il a réinventé une franchise emblématique. La trilogie originale de God of War, qui a débuté en 2005 sur PS2, était réputée pour son gore et sa violence. Le développeur Santa Monica Studio a exploité cette réputation, transformant les événements de la trilogie en une trame de fond alléchante pour Kratos – un passé magnétique que vous saviez le ferait toujours reculer, même s’il s’est en quelque sorte transplanté dans un nouveau pays nordique.

C’était l’attrait unique de God of War de 2018. Pourquoi le Fantôme de Sparte coupe-t-il du bois dans une forêt de Midgard ? Comment est ce gars un mari aimant et un père responsable? Comment tout cela est-il arrivé? Apprendre les réponses à ces questions grâce à un Kratos nouvellement solennel et protecteur, tout en traversant des royaumes complètement étrangers, a rendu God of War beaucoup plus significatif que la plupart des blockbusters AAA.

Bien que God of War: Ragnarok soit techniquement supérieur à son prédécesseur à tous points de vue, il lui manque l’avantage d’être subversif. Si God of War était une révolution, Ragnarok est une évolution. God of War était une réinvention complète et créative d’une célèbre franchise. Ragnarok est le dieu de la guerre, seulement plus.

Et c’est OK. Ceux qui se précipitent pour acheter God of War: Ragnarok le 9 novembre, quand il arrive sur le PS4 et PS5, auront droit à une formidable aventure. Bien qu’il souffre d’heures d’ouverture lentes, Ragnarok s’intègre dans un jeu incroyable qui vaut incontestablement votre temps et votre argent. Vous apprécierez les 40 heures nécessaires pour terminer la quête principale, mais ne soyez pas surpris si vous vous retrouvez parfois à penser avec nostalgie à la première fois que vous avez traversé ces royaumes nordiques.

Attention : Il y a des spoilers importants pour God of War 2018 ci-dessous. Il n’y a pas de spoilers God of War: Ragnarok.

God of War: Ragnarok raconte une histoire réfléchie

Cela commence toujours par un dieu en colère. God of War: Ragnarok démarre de la même manière que son prédécesseur, avec un dieu faisant une visite inopinée à la cabane Midgard de Kratos. Cette fois-ci, c’est Thor, bien qu’un Thor plus hostile et moins ciselé que les fans de Marvel soient habitués. Kratos et Atreus ont tué le demi-frère de Thor et ses deux fils lors du premier match, il ne faut donc pas longtemps avant que Thor ne batte Mjolnir dans la direction de Kratos.

Avant que cela ne se produise, cependant, Atreus est promis qu’il trouvera des réponses à ses questions existentielles dans la patrie de Thor, Asgard. Après avoir découvert qu’il était un géant nommé Loki dans la fin de God of War, Atreus est maintenant un adolescent qui veut se battre à Ragnarok et rechercher dans les royaumes des indices sur les géants. Kratos a enduré sa juste part de guerre et d’aventure, merci, il préfère donc que le duo reste à la maison et s’entraîne. Il sait que ses jours sont comptés et veut que son fils soit aussi préparé que possible à un avenir sans père.

Cela nous amène au cœur de God of War: Ragnarok. Malgré son titre, le jeu n’est pas réellement à propos de Ragnarök. Et tandis qu’Odin, père de Thor et grand dieu nordique, est présenté comme un dieu ignoble qui a semé le génocide, la guerre et la dévastation dans les neuf royaumes, le jeu ne consiste pas vraiment à l’arrêter non plus. Tout cela est à l’origine de la relation de Kratos avec son fils. Fond éblouissant, mais fond quand même.

Élever des adolescents est difficile, élever des dieux adolescents est plus difficile. Kratos veut soutenir le désir d’Atreus d’aider les royaumes mais doit aussi lui apprendre que les actions, même et surtout les bonnes intentions, ont des conséquences. Cette tension entre l’enfant aventureux et le parent fatigué est constante et parfaitement jouée. Vous sympathiserez avec les deux points de vue à certains moments et verrez la folie des deux à d’autres.

Je ne peux pas en dire beaucoup plus sur l’histoire de Ragnarok sans risquer de spoiler, alors je dirai simplement que l’histoire qu’elle raconte est excellente. Malgré sa nature laconique et féroce, la vulnérabilité dont Kratos fait preuve ajoute de la profondeur émotionnelle à son personnage – le cimentant davantage comme un grand de tous les temps.

Il n’est pas le seul gagnant. Alors que de nombreux jeux de cette taille comportent des dizaines de PNJ interchangeables, Ragnarok fait un travail admirable en maintenant un casting relativement serré de personnages sympathiques. Bien qu’il y ait de nouvelles vedettes, comme l’écureuil chic Ratatoskr qui maintient l’arbre du monde, les faits saillants incluent principalement les visages du premier match. Mimir, la tête parlante qui pend sur la ceinture de Kratos, appelle Kratos “brotha” à chaque tournant, mais cela ne semble pas être confecté. Son dialogue affectueux avec Kratos et Atreus fait en sorte que le trio se sente comme une famille. Sindri et Brok, les nains forgerons, restent attachants. Les méchants méritent aussi un cri. Plutôt que tueur du monde, Odin est décrit de manière plus convaincante comme un charmeur diabolique, tandis que la brutalité spectaculaire de Thor est difficile à ne pas admirer.

Cependant, tous les personnages ne frappent pas et certaines histoires pourraient être plus nettes. Freya, la mère vengeresse d’un dieu que vous tuez dans God of War en 2018, joue un rôle important dans Ragnarok, mais elle est l’un des quelques personnages clés qui ne vous feront pas ressentir grand-chose. Plus envahissante est la manière dont une grande partie de l’histoire est racontée.

Les déplacements rapides dans Ragnarok sont limités et une grande partie du temps nécessaire pour se rendre entre le point A et le point B est remplie par des bavardages entre les personnages. Parfois, ce ne sont que des plaisanteries, d’autres fois, cela remplit la tradition considérable de Ragnarok. Les points essentiels de l’histoire sont souvent communiqués de cette manière. D’une manière générale, cela fonctionne bien, mais il y a quelques cas évidents où les quêtes se sentent artificiellement prolongées pour donner aux personnages le temps de se rattraper. Lorsque les personnages à l’écran soupirent à propos de “une autre porte verrouillée”, c’est un drapeau rouge.

Les plus grands bavards de Ragnarok sont Mimir et Atreus – Kratos est plutôt un gars à une ligne. Mimir et Atreus discuteront souvent d’événements passés, et il peut être difficile de dire si Ragnarok vous nourrit de traditions pures ou s’il s’agit d’un élément d’histoire du jeu précédent dont vous êtes censé vous souvenir. Entre la trilogie originale et les royaumes nordiques, il y a un parcelle de savoir à analyser ici. Les nouveaux joueurs de la franchise passeront toujours un moment fabuleux, mais pourraient se gratter la tête lors de certains échanges.

Le plus grand dieu de la guerre de tous les temps

God of War: Ragnarok n’a pas l’échelle de Anneau d’Elden, mais cela reste un gros jeu vidéo. J’ai fait un nombre modéré de quêtes secondaires et j’ai fini par battre le dernier boss en 40 heures. D’après ce que je peux dire, il y a une grande partie du contenu d’après-jeu, y compris des essais de combat, quelques superboss et une ou deux quêtes d’épilogue. Je pense que j’obtiendrai encore 10 heures de jeu, et les finalistes perdront 60 à 70 heures à jouer à Ragnarok.

C’est gros à tous points de vue, mais surtout pour un jeu mondial non ouvert. Ragnarok va à l’encontre de la tendance AAA de vous placer dans un grand bac à sable en vous offrant à la place une zone HUB – Sindri’s House – à partir de laquelle vous pouvez visiter neuf royaumes nordiques différents. Les royaumes variés vous emmènent à travers des jungles verdoyantes, des tempêtes de neige meurtrières, des pentes volcaniques, des fosses givrées et plus encore. Ces lieux ont suscité quelques “wow” de ma part. Mon esprit a vacillé à la pensée de toutes les heures que les développeurs, les concepteurs et les ingénieurs ont dû consacrer à donner vie à tout cela.

Il semble presque redondant de dire cela d’un jeu à succès en 2022, mais Ragnarok a l’air magnifique. Les modèles de personnages, des fines mèches de poils de barbe de Kratos aux égratignures qui se reflètent sur ses Lames du Chaos, sont impressionnants, deuxième en satisfaction visuelle seulement après les vues que le jeu vous offre régulièrement.

Cependant, aussi brillants que soient les royaumes, leur conception de niveau est ce qui les fait vraiment briller. Ragnarok n’est pas un jeu en monde ouvert, mais il serait inexact de l’appeler linéaire. La plupart des royaumes que vous visitez sont vastes. Des zones cachées s’ouvrent après la découverte de nouvelles armes et équipements, révélant de nouvelles terres et de nouvelles quêtes, et vous ferez l’expérience de nombreuses surprises gratifiantes chaque fois que vous sortirez des sentiers battus. Les neuf royaumes sont si bien conçus qu’ils inspirent le même sentiment d’émerveillement – ​​la même tentation d’enquêter sur la chose brillante au loin – que les meilleurs jeux en monde ouvert suscitent.

Au moins, tout cela est vrai au moment où vous terminez le jeu. God of War: Ragnarok vous tient en laisse pendant qu’il vous guide à travers les missions d’ouverture, de sorte que le monde met un certain temps à s’ouvrir. Ce n’est pas forcément mauvais, mais cela occulte les évolutions que Ragnarok apporte aux level designs de God of War. La même chose peut être dite du combat, qui évolue progressivement tout au long de Ragnarok et, à la fin, devient plus profond, plus varié et plus spectaculaire que God of War de 2018.

Pendant les 10 premières heures environ, cependant, lorsque Ragnarok est plus linéaire et que son combat est presque impossible à distinguer de son prédécesseur, Ragnarok ressemblait davantage à God of War 1.5.

Ragnarok se sent familier

Je suis à la fin de la critique et je n’ai pas beaucoup écrit sur les combats et les énigmes de God of War: Ragnarok. C’est parce qu’il n’y a pas grand-chose à dire à quiconque a joué à God of War en 2018. Vous vous souvenez de ce jeu ? Eh bien, c’est essentiellement cela – mais plus encore.

Vous avez la hache glacée du Léviathan de Kratos, ses lames du chaos enflammées et un bouclier pour le combat au corps à corps. Le combat est diversifié par l’énorme quantité de nouvelles compétences et d’équipements que vous débloquez. Kratos et Atreus utilisent finalement la magie runique pour les attaques et les invocations, et la gamme de flèches d’Atreus s’étend également. Kratos a un mode Rage pour déverrouiller son Spartan intérieur, où il brille en rouge et devient criant.

Le combat peut parfois être frustrant à cause de la caméra – lorsque des grognements vous entourent, vous pouvez parfois avoir l’impression de combattre autant la caméra que les ennemis – mais c’est surtout un frisson. Regarder Kratos et Atreus tuer des monstres diaboliques de la manière la plus inventive reste très amusant, si vous pouvez le supporter.

Ensuite, il y a les puzzles, qui sont parfaitement lancés. En parcourant les royaumes nordiques, vous devrez réfléchir pour résoudre certaines énigmes, mais pas au point de rester bloqué pendant une longue période. Ce sont toutes de bonnes choses, mais très familières à tous ceux qui ont joué à God of War en 2018. Arbres de compétences familiers, énigmes runiques familières pour étendre vos compteurs de santé et de rage, armes et accessoires familiers.

Cet air de familiarité imprègne tout le jeu et ne se dissipe jamais vraiment. C’est une familiarité bienvenue car Ragnarok s’appuie sur une base si solide. Revisiter les royaumes nordiques dans God of War: Ragnarok est sensationnel – même s’il n’est pas aussi mémorable que le premier voyage.