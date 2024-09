God of War Ragnarök est lancé avec des avis « mitigés » des utilisateurs de Steam, la plupart se plaignant de l’exigence d’un compte PlayStation Network

God of War Ragnarök a reçu une note d’évaluation « mitigée » des utilisateurs sur Steam après son lancement sur PC, la plupart des plaintes portant sur l’exigence controversée de compte PlayStation Network de Sony.

Sony avait clairement indiqué sur la page Steam de God of War Ragnarök qu’un compte PlayStation Network serait nécessaire pour jouer à l’aventure purement solo de Sony Santa Monica, mais cela ne semble pas avoir empêché un certain nombre de critiques négatives pointant du doigt cette politique.

Un avis négatif sur Steam, rédigé par un utilisateur qui s’est fait rembourser le jeu après seulement 20 minutes de jeu, a dénoncé l’obligation de se connecter au PSN. « Je savais à l’avance que la création d’un compte PSN était nécessaire et j’étais prêt à le faire, jusqu’à ce que je me retrouve confronté à la réalité », a-t-il déclaré. « Pour les résidents du Royaume-Uni au moins, il faut d’abord soumettre un numéro de téléphone portable pour vérifier votre âge, et si cela échoue (ce qui a été le cas, aucun SMS n’a jamais été reçu), votre seul recours est de soumettre une photo de votre visage ou une pièce d’identité émise par le gouvernement à un site Web tiers. Si cela vous convient, allez-y. »

« Oui, je ne lie pas mon compte au PSN, en particulier pour un jeu solo », peut-on lire dans une autre critique négative d’un utilisateur de Steam, qui comprend également une liste de violations de données de Sony.

L’obligation faite par Sony de créer un compte PSN pour ses jeux PC a été mise en lumière avec la sortie du jeu de tir coopératif explosif Helldivers 2 sur PC et PS5 d’Arrowhead plus tôt cette année. Helldivers 2 a subi une campagne de critiques explosives sur Steam après que Sony a rendu les comptes PSN obligatoires pour les joueurs PC sur la plateforme de Valve (Arrowhead a ensuite décidé de transformer le graphique de l’historique des critiques des utilisateurs en une cape, qui est prête à être lancée mais n’est pas encore sortie).

Sony a finalement fait marche arrière et a annulé l’exigence de compte PSN de Helldivers 2 mais le jeu reste indisponible dans les nombreux pays qui ne disposent pas du PSN. Et en effet, tous les jeux Sony sur PC souffrent désormais de ce problème, ce qui signifie que God of War Ragnarök est indisponible sur PC dans plus de 100 pays.

Il semble peu probable que Sony change à nouveau d’avis pour God of War Ragnarök, ce qui signifie que le jeu devra peut-être vivre avec la note « mitigée » des utilisateurs de Steam pendant un certain temps. Quant à la popularité de God of War Ragnarök sur PC, les chiffres officiels de Steam montrent que 25 471 joueurs y ont joué au moment de la publication de cet article. C’est nettement moins que lors du lancement de God of War sur PC, qui a enregistré un pic de 73 529 joueurs sur la plateforme de Valve.

God of War Ragnarök continue l’histoire de Kratos et de son futur adolescent, Atreus. La suite a été saluée comme un spectacle passionnant à sa sortie, obtenant un 10 dans la critique d’IGN.

« Une écriture impeccable, des performances parfaites, de l’action à couper le souffle : c’est une œuvre d’art complète de A à Z. Reflétant ses thèmes principaux, c’est tout ce qu’une suite devrait être : respectueuse de sa lignée légendaire, mais n’ayant pas peur de l’emmener vers de nouveaux horizons passionnants », écrivions-nous à l’époque. « God of War Ragnarok est une réussite totale et crée un nouveau sommet qui fait que beaucoup de ses pairs semblent positivement mortels en comparaison. »

