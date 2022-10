God of War Ragnarök devient or : tout ce que vous devez savoir

God of War Ragnarök, une suite de God of War acclamé par la critique en 2018, est devenu or, Santa Monica Studios tweeté Vendredi. Cela signifie que le développement du jeu est terminé et qu’il en est aux dernières étapes avant sa sortie le 9 novembre.

La deuxième aventure de Kratos et Atreus les fait voyager à nouveau à travers les neuf royaumes, pour arrêter les événements menant à Ragnarök. Ils devront affronter Thor et les autres dieux nordiques, qui veulent se venger après que Kratos ait tué plusieurs divinités lors du premier match.

Quand est sorti God of War Ragnarök ?

God of War Ragnarök sort le 9 novembre sur PS4 et sur PS5et ça coûtera 70 $.

Y aura-t-il une version PC de God of War Ragnarök ?

Cela n’a pas encore été confirmé, mais Sony a tendance à publier des jeux sur Steam. Le précédent jeu God of War a fait ses débuts sur PC en janvier.

Existe-t-il une édition spéciale ou une édition collector de God of War Ragnarök ?

Oui. Il y a le et le .

L’édition collector comprend le jeu complet pour PS4 et PS5, un ensemble de dés nains, quelques sculptures Vanir Twings de 2 pouces, une vitrine Steelbook, le sanctuaire du gardien du savoir, du contenu en jeu et un Mjölnir de 16 pouces réplique du marteau, pour 200 $.

Pour 260 $, l’édition Jötnar comprend les mêmes extras que l’édition collector, ainsi que le jeu de dés de Brok, un vinyle de 7 pouces avec de la musique de Bear McCreary, une carte en tissu Yggdrasil et un ensemble de broches faucon, ours et loup.

Les deux éditions sont épuisées sur PlayStation Direct, mais elles peuvent apparaître chez certains détaillants avant le jour du lancement.

En plus des éditions spéciales du jeu, Sony lancera une manette DualSense en édition limitée God of War Ragnarök. Le contrôleur spécialement conçu est disponible en précommande le 27 septembre et sa sortie est prévue le 9 novembre, pour 75 $.

Quelle est l’histoire de God of War ?

La série God of War a commencé en 2005 sur PlayStation 2, mettant en vedette le soldat spartiate torturé Kratos. Au cours de plusieurs jeux, sur plusieurs consoles PlayStation, il s’est débarrassé des dieux grecs qui jouaient avec l’humanité.

Puis en 2018, God of War de Santa Monica Studios est sorti et a agi à la fois comme une suite et un redémarrage de la série. Kratos n’était plus en Grèce mais à la place à Midgard et affrontait maintenant les dieux nordiques.

Les nouvelles aventures de Kratos l’ont amené à voyager jusqu’au plus haut sommet des neuf royaumes pour réaliser le dernier souhait de sa femme décédée, Faye. Son jeune fils Atreus l’accompagnait. Les deux se sont affrontés contre les monstres et les dieux de la mythologie nordique alors que les secrets de Kratos, Atreus et Faye ont été révélés.