God of War Ragnarok : Date de sortie et ce qu’il faut savoir avant de jouer

Après des années d’attente et un retard ou deux, God of War: Ragnarok arrive sur PS4 et PS5 le 9 novembre. l’un des meilleurs jeux de 2022. Ragnarok propose des royaumes éblouissants et des combats exaltants, mais sa plus grande force est peut-être son histoire. La relation entre Kratos et son fils Atreus est à la base de ce conte, qui voit le couple s’attaquer au spectre de Ragnarok – la fin des jours.

Tout le monde peut profiter des graphismes époustouflants et des énigmes réfléchies du jeu – et quiconque peut supporter la violence appréciera son combat. L’histoire, cependant, nécessitera un rafraîchissement de l’histoire ancienne. Les joueurs des jeux précédents auront peut-être besoin de quelques rappels sur les détails clés de l’intrigue avant de plonger dans le nouveau blockbuster, et les nouveaux venus dans la franchise devront absolument connaître le 411 avant d’entrer dans le cataclysme de God of War : Ragnarok.

God of War: Ragnarok est génial mais, croyez-moi, c’est dense. (Lisez notre critique de God of War: Ragnarok ici.)

Kratos était originaire de la Grèce antique, n’est-ce pas ?

Il l’était certainement. Bien que God of War: Ragnarok se déroule dans les royaumes nordiques, Les premières aventures de Kratos étaient toutes enracinées dans la mythologie grecque. Il a commencé comme un guerrier grec régulier mais, face à la mort au milieu d’une bataille brutale, il a appelé Ares, le dieu de la guerre, avec une offre. Donnez-lui de la force et Kratos sera à jamais débiteur d’Ares.

Il s’avère que vendre votre âme au dieu de la guerre est une décision à courte vue. Kratos, avec les Lames du Chaos brûlées autour de ses poignets, est mis au travail – et par travail, je veux dire “piller impitoyablement des villages”. Ares considérait Kratos comme un super-soldat bon mais pas génial, alors il a élaboré un plan : si Kratos tuait sa femme et sa fille, il serait libre de tout lien avec le monde des mortels et deviendrait le plus froid des tueurs. Alors Ares a amené Kratos à assassiner sa propre famille. Patron assez horrible, cet Ares – heureusement, les lois du travail ont parcouru un long chemin depuis la Grèce antique.

Sony



Le plan d’Ares fonctionne, pendant un certain temps. Kratos sert consciencieusement les dieux pendant une décennie, mais est hanté par les cauchemars de la mort de sa famille. Il demande à Athéna, la déesse de la sagesse, de supprimer ses cauchemars, et elle lui fait une offre. Si Kratos tue Ares, qui est devenu un voyou ces dernières années, elle nettoiera le cerveau de Kratos de son passé cauchemardesque.

Ainsi commence les manières de tuer les dieux de Kratos. Au cours de la trilogie originale de God of War, Kratos tue Ares et prend sa place en tant que dieu de la guerre, est trahi par Zeus et envoyé aux enfers, assassine Hadès pour sortir, apprend que Zeus est en fait son père (!), démolit tout le panthéon grec et finit par tuer Zeus. God of War 3 se termine par une vue sur un horizon chaotique et impie.

Des trucs assez lourds.

Sony



Comment Kratos est-il arrivé à Midgard ?

Réponse courte : Il a marché et navigué. À propos de 100 ans séparent God of War 3 et God of War de 2018 — plus qu’assez de temps pour atteindre une nouvelle terre à l’ancienne.

Après avoir semé le chaos et tué tant de gens, Kratos voulait une nouvelle vie. Comme révélé dans les bandes dessinées Dark Horse God of War, Kratos a fui la Grèce après les événements de God of War 3 et a parcouru le Pays étranger des Pharaons — L’Egypte n’est pas ce loin de la Grèce, après tout. Kratos a essayé maintes et maintes fois de se débarrasser de ses lames du chaos, mais chaque fois qu’il s’endormait, il se réveillait pour les retrouver.

Kratos veut abandonner ses anciennes habitudes, mais est tourmenté par les inébranlables Blades of Chaos. Il rencontre un vieil homme qui dit à Kratos qu’il est la réponse aux prières des habitants : ils ont été menacés par deux Bêtes du Chaos, et le destin a envoyé Kratos là-bas pour tuer les démons. Kratos est toujours un énorme déprimant à ce stade et dit qu’il veut juste être laissé seul. Il est confronté aux Chaos Beasts, mais refuse d’utiliser ses Blades of Chaos. Il parvient à en tuer un, mais l’autre, plus gros, l’assomme.

Le vieil homme se révèle être Thot, le dieu égyptien de la sagesse. Entre Thot et Athéna, qui a l’habitude d’apparaître à Kratos dans des visions, Kratos est convaincu de ne pas fuir son destin. Il se réveille, attrape ses Lames du Chaos et tue la bête. Cela lui permet d’aller au-delà du Pays des Pharaons.

Après son détour par l’Egypte, Kratos marche et marche et marche. Il se retrouve dans les terres nordiques du nord. Il vit dans la solitude depuis 75 ans, selon les bandes dessinées, pendant lesquelles il travaille sur ses problèmes de colère, essayant de se purger des souvenirs qui le hantent encore. Après cette période, il rencontre une femme appelée Faye. Elle lui apprend à ouvrir son cœur et les deux ont un garçon ensemble. Kratos le nomme Atreus, après qu’un soldat spartiate Kratos s’est battu aux côtés de nombreuses années auparavant.

Sony



Est-ce là que commence God of War 2018 ?

Un peu plus loin. Nous ne connaissons jamais Faye, car elle meurt juste avant le début de God of War 2018. C’est ce qui précipite la mission de Kratos dans le jeu. La dernière demande de Faye était qu’il répande ses cendres du plus haut sommet des neuf royaumes. Simple, non ?

La quête se complique immédiatement lorsqu’un homme étrange frappe à la porte de Kratos. Il affronte Kratos et les deux se bagarrent. Mais le gars est immunisé contre la douleur, bien que Kratos soit capable de le supprimer temporairement en lui cassant le cou et en le faisant rouler d’une falaise. Nous découvrons bientôt que l’homme est Baldur, le fils d’Odin. Odin est le père de tous les dieux nordiques, le Zeus de ces terres, faisant de Baldur un dieu aussi.

Sony



Alors Kratos et Atreus partent à la recherche du plus haut sommet du pays, mais avec Baldur qui les suit pour des raisons inconnues. Kratos est inquiet à l’idée que son fils le rejoigne – Atreus a une maladie étrange qui le rend souvent faible — mais le permet quand même. Les Lames du Chaos sont manifestement absentes, comme Kratos et brandit à la place la hache Léviathan, une arme qui lui a été donnée par Faye.

Ils rencontrent bientôt The Witch of the Woods, une gentille dame qui nourrit la faune locale. Elle aide à les guider à travers la brume noire bloquant l’ascension vers le sommet de Midgard. Arrivés sur place, ils trouvent Modi et Magni, fils de Thor et petits-fils d’Odin, en train d’interroger un borgne coincé dans un arbre. Après leur disparition, Kratos et Atreus discutent avec l’arbre prisonnier. C’est Mimir, l’homme soi-disant le plus intelligent du monde et ancien bras droit d’Odin.

Mimir révèle que là où ils se tiennent n’est pas le plus haut sommet des neuf royaumes. Le plus haut sommet se trouve en fait à Jotunheim, le Pays des Géants. Ces géants, ayant fait face à un génocide aux mains de Thor et d’Odin, ont bloqué tout voyage là-bas. Typique.

Sony



Attendez, pourquoi Mimir était coincé dans un arbre ?

Comme indiqué, Mimir était autrefois conseiller d’Odin et ambassadeur dans d’autres royaumes. Odin s’est avéré être un gars avec qui il était difficile de travailler. Les Géants ont prophétisé que Ragnarok verrait Odin tué, ce qui en faisait un père paranoïaque. Odin a demandé à Thor de tuer des géants, c’est pourquoi il n’y a pas de géants qui se promènent.

Mimir s’entendait bien avec les Géants, à tel point qu’ils lui ont arraché un œil et l’ont remplacé par un Bifrost qui lui a permis de voyager facilement entre les royaumes. Voyant les relations étroites de Mimir avec les Géants, Odin a commencé à soupçonner une trahison. Il a emprisonné Mimir dans l’arbre au sommet de Midgard pour l’éternité – jusqu’à ce que Kratos et Atreus arrivent sur les lieux.

Sony



Comment Kratos et Atreus entrent-ils dans le Pays des Géants ?

Mimir dit qu’il connaît un moyen d’entrer, mais que son corps est piégé. Il propose une solution évidente, obligeant Kratos à le décapiter. Dès lors, la tête de Mimir pend de la ceinture de Kratos alors qu’il fournit toutes sortes d’histoires et d’expositions sur les royaumes nordiques.

Avec l’aide de Mimir, Kratos et Atreus rassemblent l’équipement nécessaire pour reconstruire le portail vers Jotunheim. Malheureusement, juste au moment où ils établissent le portail, Baldur réapparaît et gâche la fête. Une autre bagarre éclate et le portail est détruit. Super.

Mimir a une autre solution, mais cela les oblige à récupérer son autre œil, qui est en fait un Bifrost qui permet les voyages inter-royaumes. Pour l’obtenir, Kratos et Atreus voyagent à l’intérieur du ventre du dernier géant, le serpent du monde Jormungandr.

Ils parviennent à y parvenir et sont capables de rouvrir le portail vers le Pays des Géants. UN groupe des trucs fous se produisent entre tout cela, et vous devriez tout savoir.

Sony



De quel truc un peu fou parle-t-on ?

Mimir révèle que la sorcière des bois est en fait Freya, une déesse. Nous découvrons que Freya est l’ex-femme d’Odin et la mère de Baldur. Baldur est invincible parce que Freya, ayant vu une prophétie selon laquelle Baldur mourra un jour d’une mort inutile, lui a jeté un sort qui le rend insensible à la douleur ou à toute autre sensation.

Entre-temps, Freya a révélé qu’Atreus est malade parce qu’il est un dieu qui pense qu’il est un mortel. La solution est que Kratos arrête de cacher sa divinité à Atreus, mais Kratos ne tient pas compte de l’avertissement. Kratos et Atreus se battent avec Magni et Modi, une confrontation qui laisse Magni mort. Dans la bousculade, Atreus s’évanouit et devient sans vie. Pour sauver son fils, Kratos doit se rendre à Helheim et récupérer le cœur d’un troll. Parce que Helheim est glacial, rendant sa hache inutile, Kratos récupère ses Lames du Chaos sous leur cabane de Midgard. C’est la meilleure scène du jeu. Il gouverne tellement.

Kratos va dans l’enfer nordique, tue le troll et fait revivre Atreus, puis dit finalement à son fils qu’ils sont tous les deux des dieux. Ils sont attaqués par Modi, qui surpasse Kratos. Atreus tue le Modi blessé, suscitant la colère de Kratos, qui dit qu’il n’était pas nécessaire de tuer l’ennemi clairement vaincu.

Sony



Après que Kratos et Atreus aient récupéré le deuxième œil de Baldur du Serpent du monde, ils combattent Baldur encore. Une flèche de gui qu’Atreus a précédemment acquise perce le sort d’invincibilité de Baldur, lui permettant de ressentir de la douleur et de mourir. Kratos et Atreus l’ont battu, mais Freya les empêche de le tuer.

Mais Baldur, en colère que le sortilège de Freya l’ait empêché non seulement de souffrir mais de tout plaisir terrestre, commence à étrangler sa mère. Pour sauver Freya, Kratos tue Baldur. Il le met dans une prise d’étranglement et, avant de lui casser le cou pour de vrai cette fois, prononce “nous devons être meilleurs que ça”. Donc, à la fin, Baldur a effectivement subi une mort inutile.

La mère n’est pas du tout reconnaissante d’avoir été sauvée. Freya jure qu’elle se vengera sur Kratos si c’est la dernière chose qu’elle fait.

Alors que se passe-t-il une fois que Kratos et Atreus atteignent le sommet de Jotenheim ?

Kratos exauce le dernier souhait de Faye en dispersant ses cendres du sommet de Jotenheim. Malgré tous les meurtres brutaux, c’est en fait un gars vraiment sympa.

Avant d’atteindre le sommet, cependant, Kratos et Atreus trouvent une peinture murale qui offre des révélations surprenantes. Premièrement, les Géants ont prophétisé leur voyage il y a longtemps. Leur aventure est représentée sur les murs du temple exactement comme elle s’est produite. Il a révélé que Baldur n’était pas après Kratos, il était après Faye – parce que Faye était un géant. Cela fait d’Atreus un géant, un mortel et un dieu. De plus, Atreus est nommé sur la peinture murale sous le nom de Loki.

Après le départ d’Atreus, le vent souffle et révèle une dernière partie de la peinture murale, une section que Kratos voit mais pas Atreus. Il montre Atreus en deuil sur le cadavre de Kratos. Kratos grogne, comme il le fait. Alors qu’ils rentrent chez eux, Mimir dit que la mort de Baldur a perturbé l’ordre naturel des choses. Fimbulwinter, le grand hiver qui précède Ragnarok, a commencé 100 ans plus tôt.

Ce n’est pas du tout un mauvais présage.