God of War Ragnarök apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités sur PC, disponibles dès demain – PlayStation.Blog

God of War Ragnarök est disponible demain sur PC.*

Nous sommes tous ravis de pouvoir proposer à tous nos fans sur PC la suite de God of War (2018) et le dernier chapitre de la saga nordique. En plus d’une nouvelle bande-annonce, nous sommes également heureux de partager un bref aperçu des fonctionnalités et du support supplémentaires que nous avons inclus pour le lancement.

Nouvelles fonctionnalités de God of War Ragnarök PC

Lancés dans la version PC du jeu et bientôt ajoutés à la version console, deux nouveaux paramètres vous aideront à personnaliser votre façon de jouer.

Option d’indices de puzzle réduits

Une nouvelle option dans l’onglet Paramètres de jeu, l’activer réduira la fréquence à laquelle vous entendez les indices d’énigmes de vos compagnons.

Description audio cinématographique

L’activation du paramètre Description audio dans le menu Accessibilité audio permet de lire les descriptions audio des événements visuels pendant les cinématiques. Ces descriptions fourniront des informations contextuelles supplémentaires en plus du dialogue parlé pour créer une expérience plus détaillée pour les joueurs malvoyants.





Alertes de streamers

Pour remercier tous nos fans qui prennent le temps de diffuser le jeu à leurs amis et à leurs communautés, nous avons créé des alertes personnalisées que vous pouvez utiliser.

Vous voulez que Kratos fasse un signe de tête à votre nouvel abonné ou que Thor se réjouisse d’un follower de chaîne ? Obtenez l’ensemble complet ou téléchargez-le individuellement sur le site Web de Santa Monica Studio!

Kit de ventilateur

Nous avons un nouveau fan kit prêt pour notre lancement sur PC ! Rendez-vous sur le site Web du Santa Monica Studio ici pour accéder aux bannières et fonds d’écran des réseaux sociaux, y compris aux options ultra-larges pour ceux d’entre vous disposant de moniteurs pris en charge !

Que vous viviez le dernier chapitre de la saga nordique pour la première fois ou que vous le repreniez sur une nouvelle plateforme, nous espérons que votre voyage de retour dans les Neuf Royaumes et le Valhalla sera très amusant.





Au nom de tous ici à Santa Monica Studio et Jetpack Interactive, merci beaucoup pour votre soutien continu.

Pour les dernières mises à jour sur God of War pour PC, assurez-vous de suivre Santa Monica Studio sur X, Instagramet Facebook.

Si vous souhaitez acheter God of War pour PC, il est disponible demain sur Steam et Epic Game Store.

*Compte PlayStation Network requis