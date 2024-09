God Factor Ministries organise son premier événement depuis le décès de son fondateur, le révérend Larry Z. Medcalf

6 septembre – Rapport du personnel

God Factor Ministries organisera son premier événement depuis le décès de son fondateur, Larry Z. Medcalf, en 2022.

L’événement providentiel aura lieu à 15 heures samedi au Tri-State Worship Center, 901 Solida Rd., South Point.

Le pasteur Tony Mays du ministère Brighter Day sera notre conférencier invité, suivi d’un festival de louanges/concert avec les invités du ministère Dox’A Praise Dance et du chœur masculin Dr. Martin Luther King, Jr. L’événement est ouvert au public

Medcalf a été dans le ministère, servant à plusieurs postes au sein de l’église pendant la majeure partie de sa vie et a pu constater de première main la division et la déconnexion qui existaient au sein de la communauté chrétienne.

En 2011, alors qu’il se remettait d’une opération à cœur ouvert, Dieu lui révéla pourquoi et lui confia la vision de défendre et de promouvoir une véritable unité dans le corps du Christ. En 2012, les ministères God Factor ont vu le jour avec pour mission de rassembler le Corps du Christ, selon les Écritures, pour briser les barrières de race, de sexe, de confession religieuse et de toutes les autres choses qui empêchaient les gens d’adorer véritablement le Christ ensemble.

Les ministères God Factor ont voyagé partout aux États-Unis et ont eu la chance de bénéficier du soutien et de la participation internationale du Nouveau-Mexique et des Philippines.

Des pasteurs, des ministres, des entreprises, des médecins et des laïcs de près et de loin se sont associés au ministère au cours des 12 dernières années pour aider à réaliser la vision.

En décembre 2022, Medcalf est décédé de manière inattendue.

« La vision des ministères God Factor de promouvoir une véritable unité dans le Corps du Christ se poursuivra car il est nécessaire que le Corps du Christ fonctionne comme prévu », a déclaré Stacy Murray-Medcalf, l’épouse de Medcalf. « Dieu a confié à Larry la mission qui incombe à tous ceux qui professent Jésus le Christ comme leur Seigneur et Sauveur. »

Murray-Medcalf a déclaré qu’ils ont la chance d’avoir des conseillers spirituels, l’évêque Terry Wagner et le révérend Stanley McDonald, ainsi que d’autres, qui ont été un élément essentiel du ministère pendant plusieurs années et continuent d’aider dans le travail du ministère.

Le ministère continue de soutenir les églises locales, les pasteurs et les ministères, ainsi que leur ministère de sensibilisation, RAMP (Reaching Across Many Platforms), qui fournit une variété de services à la communauté.

En 2020, Medcalf a lancé une diffusion hebdomadaire sur Facebook Live pendant la pandémie, Monday Night Live, qui continue d’être diffusée.