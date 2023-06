GoCardless, société de paiement britannique soutenue par Alphabet, va réduire ses effectifs de 15 %

Alphabet GoCardless, la licorne fintech britannique soutenue par GoCardless a déclaré qu’il réduirait ses effectifs mondiaux de 15 %, supprimant 135 rôles dans le but de réduire les coûts.

Les licenciements affecteront les postes au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande, réduisant de 25% la haute direction et portant l’effectif total de l’entreprise à un peu moins de 800. 15 postes distincts seront transférés de la Grande-Bretagne à la capitale lettone Riga.

Fondée en 2011, GoCardless, dont le siège est à Londres, traite les paiements par prélèvement automatique – les transactions récurrentes retirées du compte bancaire d’un client pour des choses comme les abonnements et les factures – pour ses clients professionnels.

Les coupes font partie des plans de la société pour réduire les coûts de 15 %, a déclaré lundi le PDG Hiroki Takeuchi dans un communiqué, ajoutant que la stratégie commerciale de GoCardless ne changera pas « fondamentalement ».

L’entreprise de paiement la plus récente a levé 312 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série G en février, gagnant une valorisation de 2,1 milliards de dollars. Ses bailleurs de fonds comprennent GV, la branche d’investissement en capital-risque d’Alphabet, BlackRock et Permira.

Takeuchi a brossé un tableau optimiste pour les perspectives de l’entreprise malgré les licenciements.

« Nous pouvons voir que nos revenus continueront de croître fortement, et les changements que nous annonçons aujourd’hui nous mettront à portée de rentabilité dans un avenir proche. Cela fera de nous l’une des très rares entreprises technologiques à générer des centaines de millions de dollars de revenus, en croissance rapide et rentable », a-t-il déclaré.

La décision intervient dans un contexte de pression croissante dans le secteur des startups technologiques, où le financement a sauté en parachute et reste sur la bonne voie pour perdre encore 39% à seulement 51 milliards en 2023, contre 83 milliards de dollars en 2022, selon la société de capital-risque Atomico.

Takeuchi a fait allusion à l’attention renouvelée de la société sur la rentabilité à CNBC dans des commentaires lors de la conférence Money 20/20 la semaine dernière.

« Nous devons être disciplinés, nous devons être prudents et plus prudents quant à la manière dont nous déployons nos investissements et nous assurer que nous conduisons vraiment cette croissance de manière plus rentable », a-t-il déclaré à Ryan Browne de CNBC à l’époque. .

— Ryan Browne de CNBC a contribué à ce rapport