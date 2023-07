GoBike Speed ​​​​Review: Un vélo électrique costaud qui a besoin d’un coup de pouce

À 65 livres et 47 pouces de haut au guidon, le GoBike Speed ​​à 1 549 $ est l’un des vélos électriques les plus gros et les plus costauds que j’aie jamais montés. Il est construit comme un tank, conçu pour affronter des terrains difficiles, et il le fait bien. Malheureusement, le nom « Speed » est un peu impropre, car c’est aussi l’un des vélos les plus lents que j’ai conduits sur la route.

La configuration initiale était assez simple. Comme beaucoup de vélos livrés dans une boîte, j’ai dû fixer le guidon, les pédales, les roues et le siège au cadre principal. La vitesse était livrée avec tout le nécessaire pour le faire, et il a fallu environ une heure pour s’assurer que tout était correctement aligné et resserré.

Conseil de pro : Assurez-vous toujours de tout resserrer une fois que vous avez sorti le vélo pendant environ un kilomètre et demi. Votre configuration initiale n’est jamais assez serrée, et un court trajet placera tous les écrous et boulons dans une position différente qui devra probablement être sécurisée à nouveau.

Une fois que tout a été resserré, un étrange hochet est resté sur la fourche à suspension avant, mais avec un petit ajustement des cadrans sur le dessus, je l’ai fait fonctionner correctement. Je suis content parce que cette suspension a fait toute la différence lors de ma conduite hors route.

Spécifications de vitesse GoBike Vitesse GoBike La taille des pneus 26×4 pouces Moteur Moteur de moyeu de 750 watts Couple Inconnu Taille de la batterie 10,4 Ah vitesse maximale 20 mi/h Kilométrage maximum d’usine 36 miles Système d’assistance à la pédale (PAS) Type d’engrenage Shimano 7 vitesses Activé pour les applications Non Sortie USB-A Oui Freins Disque mécanique de 180 mm

Ce n’est pas le vélo le plus rapide, malgré son nom. La limite de 20 mph et l’accélérateur à demi-tour le placent fermement dans la catégorie des vélos électriques de classe 2. Bien que ce ne soit peut-être pas le vélo le plus rapide, il semble qu’il puisse maintenir cette vitesse quel que soit le poids qu’il transporte. Que vous pesiez 110 livres ou, comme moi, 270 livres, ce vélo atteindra jusqu’à 20 mph et y restera tout le voyage, si c’est ce que vous voulez.

Bien que ce soit une bonne chose, le manque d’accélération ne l’est pas. Que vous utilisiez l’assistance au pédalage ou l’accélérateur, le Speed ​​ne veut pas se déplacer en utilisant le moteur. J’ai chronométré l’accélération sur un terrain plat sur plusieurs tentatives, et monter à 20 mph à partir d’un arrêt complet a pris en moyenne 24 secondes. C’est une période douloureusement longue lorsque vous essayez d’aller n’importe où, surtout à partir d’un départ arrêté. Si vous essayez de traverser une intersection très fréquentée et que l’assistance au pédalage ne s’active pas tant que vous n’avez pas atteint l’autre côté, c’est plutôt inutile.

L’ensemble Shimano à sept vitesses est excellent, mais ce moteur de 750 watts a du mal à accélérer. James Bricknell / Crumpe

Là où la vitesse brille, cependant, c’est hors route. Je l’ai fait faire un long trajet sur des sentiers de campagne où je vis en Virginie, composé de pistes de gravier, de bords boueux et de ponts en rondins, et ce fut l’une des randonnées les plus douces que j’ai eues sur un vélo électrique. La suspension a fonctionné à merveille, adoucissant la conduite, et les pneus géants de 26 x 4 pouces m’ont apporté stabilité et adhérence tout au long. La lenteur de l’accélération n’était pas vraiment un problème ici car je n’ai jamais voulu rouler à la vitesse maximale, utilisant souvent le système d’assistance au pédalage de la moto au niveau 1 ou 2 pour rester en sécurité.

Le PAS est différent de la plupart des autres vélos que j’ai testés. Pas seulement à cause du décalage, mais parce qu’il se sent souvent sous-alimenté. L’assistance au pédalage devrait vous permettre de vous fixer un rythme régulier tout en prenant une partie de la charge de vos jambes. Cela devrait fonctionner sur n’importe quel équipement de l’ensemble Shimano à sept vitesses, mais ce n’est pas le cas. J’ai toujours eu l’impression de travailler dur à tous les niveaux, quel que soit le réglage PAS. Le réglage le plus confortable que j’ai trouvé pour les longs trajets était la sixième vitesse sur PAS 4, qui utilise beaucoup de puissance et réduit le kilométrage à environ 22 à 25 par charge.

Il est facilement visible mais semble ancien. James Bricknell / Crumpe

Les ordinateurs de vélo peuvent souvent être aléatoires. Alors que presque tous vous donnent les informations de base sur le kilométrage, le trajet, la vitesse, le niveau PAS et le niveau de la batterie, ils peuvent encore s’améliorer. L’ordinateur de vélo de GoBike est de bonne taille et facilement visible, mais il est large et son placement au centre du guidon signifie qu’il n’y a pas de place pour un support de téléphone. C’est doublement bouleversant, car l’une des choses que l’ordinateur de vélo fait correctement est d’avoir une sortie USB-A en bas pour charger votre téléphone. Les chargeurs de téléphone sur les vélos électriques devraient être standard, donc je suis heureux de le voir ici.

Un dernier mot de prudence lorsque vous regardez la vitesse GoBike pour votre vélo électrique : cette chose est énorme. Même mon cadre de 6 pieds 1 pouce avait besoin du siège presque à son point le plus bas, et aucun membre de ma famille – des hauteurs variant de 5 pieds 8 pouces à 5 pieds 4 pouces – ne pouvait même y monter sans encombre. Si vous faites du tout-terrain sérieux, vous voulez avoir un gros vélo solide sous vous. Mais si vous êtes de taille moyenne, le GoBike Speed ​​pourrait être un tronçon littéral.

Le GoBike Speed ​​peut avoir plusieurs points négatifs, mais dans l’ensemble, je ne dirais pas que c’est un mauvais vélo électrique. La plupart de mes problèmes avec lui sont petits, et il est bon en tout-terrain, ce pour quoi il a été conçu. Sur la route, cependant, il souffre d’un manque d’accélération, d’un décalage d’assistance au pédalage et d’un dynamisme général qui, pris ensemble, le maintiennent en tête de ma liste.