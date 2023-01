‘GOAT’ et ‘silence quit’ dans la liste annuelle des mots bannis

Pour l’amour de tout ce qui est sacré, s’il vous plaît, arrêtez de dire “CHÈVRE” – à moins que vous ne criiez à propos d’un troupeau d’animaux de taille moyenne.

C’est du moins ce que pense une équipe de juges de l’Université d’État du lac Supérieur du Michigan à propos du terme – un acronyme pour le “plus grand de tous les temps” – qui figure en tête de la liste des mots bannis de cette année.

L’université a publié sa liste annuelle, constituée de soumissions du monde entier, qui met en évidence des phrases ou des mots que ses juges jugent mal utilisés, surutilisés – ou simplement inutiles.

“GOAT”, ainsi que “point d’inflexion”, “abandon silencieux” et “éclairage au gaz” font leur apparition sur la liste, qui est publiée chaque année depuis 1976.

La liste sert “à maintenir, protéger et soutenir l’excellence dans la langue en encourageant l’évitement des mots et des termes qui sont surchargés, redondants, oxymores, clichés, illogiques, absurdes – et autrement inefficaces, déroutants ou irritants”, selon l’université. , qui a déclaré avoir reçu plus de 1 500 nominations.

“La singularité du” plus grand de tous les temps “ne peut pas arriver, pas question, pas comment”, a déclaré Peter Szatmary, directeur exécutif du marketing et des communications chez Lake State, dans un communiqué de presse. “Et au lieu d’être administré de manière sélective, il est facilement conféré. Vous souvenez-vous de la phrase de Groucho Marx sur le fait de ne pas vouloir rejoindre un club qui l’accepterait comme membre ?

“Les neuf mots et termes supplémentaires bannis pour 2023 – du nouveau “point d’inflexion” no-nos au n°2 et “gaslighting” au n°4 aux récidivistes “incroyable” au n°6 et “c’est ce que c’est”. ‘ au n ° 10 – se situent également quelque part sur le spectre entre spécieux et fatigué. Ils sont vides comme des balivernes ou dilués par sursaturation. Soyez prudent – ​​soyez plus prudent – ​​avec des mots à la mode et du jargon », a-t-il ajouté.

Voici les 10 qui ont fait la liste de cette année.



CHÈVRE

Les nominateurs et les juges ont contesté l’expression, un contributeur mécontent déplorant que la terminologie soit “appliquée à tout le monde et à tout, des athlètes aux ailes de poulet”.



Point d’inflexion

Selon les juges, cela est à la fois surutilisé et mal utilisé, en tant que “terme mathématique qui est entré dans le langage courant et a perdu son sens d’origine”.



Arrêt silencieux

Arrêter de fumer tranquillement – ce qui, selon certains, signifie faire le strict minimum au travail – a été beaucoup évoqué l’année dernière. Le terme, selon les juges, est “à la mode mais inexact”.

En fait, les nominateurs ont déclaré que la véritable signification derrière cela était simplement « des performances professionnelles normales » et « rien de plus que les entreprises qui se plaignent que les travailleurs refusent d’être exploités ».



Éclairage au gaz

Le mot de l’année 2022 de Merriam-Webster, que le dictionnaire en ligne définit comme “l’acte ou la pratique consistant à induire quelqu’un en erreur, spécialement pour son propre avantage”, est devenu le “mot préféré pour la perception de la tromperie”.

Mais, les nominateurs et les juges du Michigan affirment que le mot est à la fois surutilisé et mal utilisé, et “déconnecte” le terme de la sinistre manipulation physiologique à laquelle il est associé.



Avancer

Inclus pour mauvaise utilisation, surutilisation et inutilité.



Incroyable

Déjà banni pour abus, abus et inutilité en 2012, le mot est de nouveau apparu dans la liste. Certains nominateurs ont fait valoir qu’il devrait être réservé aux personnes vraiment «impressionnantes», et d’autres ont simplement estimé qu’il s’agissait d’un «adjectif usé par des personnes à court de vocabulaire».



Cela a-t-il du sens?

Non seulement mal utilisé, surutilisé et inutile, les juges sont allés jusqu’à dire que l’expression est « nécessiteuse, intrigante et/ou cynique ».

“Toujours logique; ne pensez pas à haute voix et ne jouez pas à des jeux”, ont fermement déclaré les juges.



Sans égard

Les juges du lac Supérieur disent que ce n’est même pas un mot – et “peu importe” fonctionne tout aussi bien.



Absolument

Apparaissant pour la première fois sur la liste en 1996, le mot est apparemment souvent “prononcé trop fort par des gens ennuyeux qui pensent qu’ils sont meilleurs que vous”, a déclaré un observateur, et “il semble qu’il s’accompagne d’une garantie alors que ce n’est peut-être pas le cas, ” a mis en garde un autre.



C’est comme ça

Encore un récidiviste. D’abord bannie en 2008 pour abus, mauvaise utilisation et inutilité, la rentrée de l’expression a suscité des réactions de colère de la part des nominateurs.

“Bien sûr, c’est ce que c’est ! Qu’est-ce que ce serait d’autre ? Ce serait bizarre si ce n’était pas ce que c’était”, a plaisanté un utilisateur.

Un autre a déclaré que la phrase fournissait une “excuse pour ne pas faire face à la réalité ou accepter la responsabilité”.