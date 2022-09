GOAT Débat ‘Silly’! Roger Federer sur Rafael Nadal et Novak Djokovic

Roger Federer sera sur le terrain pour la dernière fois lors de la Laver Cup 2022 pour un match de double, faisant équipe avec son rival et ami de longue date Rafael Nadal. Dans une interview accordée à l’Associated Press mercredi, Federer a réglé le débat sur le “plus grand de tous les temps” entre les trois grands de Nadal, Novak Djokovic et lui-même.

Lorsqu’on lui a demandé qui était le plus grand joueur de tennis, Federer était réticent à choisir un favori plutôt qu’il a insisté sur le fait que les trois joueurs étaient différents et incomparables. « Les gens aiment toujours comparer. Je le vois tous les jours avec mes jumeaux. Sans le vouloir, vous les comparez. Vous ne devriez pas. Nous (Big Three) nous sommes rendus meilleurs. Donc, à la fin de la journée, nous nous serrerons tous la main », a déclaré Federer.

Le champion du Grand Chelem à 20 reprises a décrit le sujet comme un sujet de “bonne conversation” avant de le qualifier de “stupide”. Il a également déclaré qu’il était reconnaissant de faire partie des «trois grands» et qu’il ne serait pas en mesure de dire qui était le meilleur d’entre eux.

« J’ai toujours dit que c’était merveilleux de faire partie de ce groupe sélectif. Cependant, comment comparer ? Ce qui est mieux? Gagner quand on est vieux ou quand on est jeune ? Vaut-il mieux gagner sur terre battue ou sur gazon ? Vaut-il mieux avoir des années super dominantes ou revenir de blessure ? “C’est vraiment impossible à comparer”, a ajouté le joueur de 41 ans.

Federer a conclu en saluant Nadal et Djokovic comme les “meilleurs” du secteur. “Ce que je sais, c’est qu’ils sont absolument exceptionnels et grands du jeu et qu’ils resteront les meilleurs”, a déclaré le maestro suisse.

Federer avait annoncé sa retraite via Twitter et déclaré que la Laver Cup serait son dernier tournoi majeur, tirant les rideaux de l’une des carrières les plus illustres de l’histoire du sport.

Pour en revenir à la Laver Cup, après le match d’Andy Murray contre Alex de Minaur, Federer et Nadal se rendront sur le terrain pour affronter Jack Sock et Frances Tiafoe. Ce serait la dernière fois que Fedrer participerait à une compétition de tennis professionnel. Le match de double aura lieu à l’O2 Arena de Londres le vendredi 23 septembre, dernier acte de la longue et illustre carrière de Federer.

