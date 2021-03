Des dizaines de jeunes de Goa ont exhorté le juge en chef de l’Inde, SA Bobde, à protéger les «précieux écosystèmes de la faune» de Goa, en particulier dans et autour du parc national de Mollem et du sanctuaire de faune de Bhagwan Mahaveer, qui, selon eux, sont menacés par trois projets liés à l’expansion des routes et des voies ferrées et la mise en place d’une ligne de transport d’énergie. «Nous sommes allés aussi loin que nous pouvons et continuerons de faire tout ce qui est possible pour protéger notre patrimoine, mais aujourd’hui, nous avons besoin du soutien de ceux qui comprennent la valeur incommensurable et irremplaçable de nos précieux écosystèmes sauvages. Nous espérons que vous reconnaîtrez l’urgence qui anime notre lettre et que vous ferez ce que vous pouvez pour vous assurer que l’identité et l’avenir de Goa restent sûrs à ce stade très critique », a déclaré la lettre à Bobde, rédigée par des jeunes associés au mouvement« Save Mollem ». .

Bobde est à Goa pour inaugurer un nouveau bâtiment qui abritera la Haute Cour de Bombay. «Notre Constitution nous a permis de continuer à protéger notre patrimoine naturel et, en outre, 240 kilomètres carrés se sont vu accorder un statut de protection spécial en vertu des dispositions de la Loi sur la protection de la faune. Le parc national de Bhagwan Mahaveer et le sanctuaire de faune de Bhagwan Mahaveer forment ensemble la plus grande zone protégée de notre bel état », indique la lettre.

«Nous, les jeunes de Goa, sommes préoccupés par les menaces que représentent 3 projets d’infrastructures linéaires destructrices pour l’avenir de nos forêts et, par extension, de notre état. Les gestionnaires des projets ont demandé à couper 38 724 arbres, ce qui entraînera une grave fragmentation du parc national et du sanctuaire de faune de Bhagwan Mahaveer », a-t-il également indiqué.

Les milliers d’arbres de la région des Ghâts occidentaux de Goa sont fendus pour être abattus afin de faciliter trois projets, y compris l’expansion de la voie ferrée, répartis dans les forêts protégées du village de Mollem et autour de celui-ci situé dans la région des Ghâts occidentaux. Les Ghâts occidentaux ont été reconnus par l’UNESCO comme un haut lieu de la biodiversité mondiale.

L’opposition ainsi que les groupes de la société civile et les organismes des parties prenantes du tourisme ont exprimé leur appréhension que les projets soient poussés à un «rythme accéléré» pour faciliter le transport du charbon importé via l’installation de Mormugao Port Trust à Goa vers les aciéries du district de Bellary au Karnataka et à proximité. zones.