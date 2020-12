ISL 2020-21 Score en direct, FC Goa vs Chennaiyin FC Dernières mises à jour: FC Goa monter contre Chennaiyin FC dans le Super Ligue indienne au stade Fatorda. FC Goa a perdu son match précédent contre ATK Mohun Bagan alors que le Chennaiyin FC jouait un match nul et vierge contre NorthEast United FC. Une victoire amènera le Chennaiyin FC au niveau des points avec le FC Goa, et si Gaur gagne, il ira jusqu’à si le dans le tableau des points ISL.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

Il n’y a jamais eu de match nul sans but lorsque le Chennaiyin FC et le FC Goa se sont affrontés et le match détient actuellement le record du plus grand nombre de buts marqués (66). Les deux équipes se sont affrontées 17 fois dans le passé, Goa l’emportant neuf fois et le Chennaiyin FC triomphant à sept reprises.

Les Gaur n’étaient pas à leur meilleur niveau lors de leur dernière sortie et seront impatients de changer les choses lorsqu’ils affronteront les Marina Machans.

Igor Angulo a été mortel dès le départ pour l’équipe locale alors que les Gaur ont marqué sept fois lors de leurs sept derniers matchs, dont six venaient de l’Espagnol. Mais la défense a laissé beaucoup à désirer, en particulier dans les situations de coup d’arrêt.

Le FC Goa a concédé six fois en autant de matchs dont cinq sur coups de pied arrêtés. Cependant, ils n’ont fait face qu’à 15 tirs cadrés, le deuxième plus bas de la ligue.

«Notre objectif est de gagner. Mais parfois, vous faites match nul et perdez, peut-être à cause d’un penalty », a déclaré Juan Ferrando. Son équipe a concédé des pénalités tardives à deux reprises et l’Espagnol a exprimé son mécontentement face à leur tendance à donner des buts mous.

«Nous devons également penser aux espaces lorsque nous perdons le ballon et encaisser le penalty. Nous ne sommes pas contents de concéder des pénalités tardives. Il faut réfléchir à ce qui s’est passé avant le penalty », a-t-il ajouté.

Le Chennaiyin FC ne s’en sort pas mieux que ses adversaires. Les deux fois champions ont du mal à marquer, avec seulement trois buts à leur actif jusqu’à présent. Ils sont en huitième position avec cinq points en cinq matchs.

«Nous voulons utiliser nos atouts. Nous devons marquer des buts. Nous ne devons pas être agressifs mais concentrés lorsque nous avons des chances de marquer. Nous devons également être organisés et arrêter Goa et nous pouvons mener l’équipe vers une victoire », a déclaré l’entraîneur du Chennaiyin FC Csaba Laszlo.