Goa Challengers Pip Chennai Lions 8-7 remporte la quatrième saison de tennis de table ultime

Les fortunes ont basculé d’un côté à l’autre alors qu’Alvaro Robles, Harmeet Desai et Reeth Tennison ont propulsé les Goa Challengers vers une victoire au titre dans la saison 4 d’Ultimate Table Tennis avec une victoire de 8-7, dans une finale intense contre les champions en titre Chennai Lions, ici sur Dimanche.

Les Goa Challengers se sont révélés être la meilleure équipe lors de l’affrontement au sommet, pour remporter leur premier titre ici au Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex.

Harmeet Desai a mis fin à l’invincibilité de Benedikt Duda dans la compétition avec une victoire 2-1 et Robles a blanchi la star indienne Achanta Sharath Kamal 3-0, après quoi Tennison a remporté un dernier match nerveux pour aider son équipe à soulever le trophée.

Goa menait 7-5 avant le cinquième et dernier match, entre l’Indien Sutirtha Mukherjee et Tennison.

Mukherjee a maintenu les espoirs de son équipe en remportant les deux premiers matchs (11-7, 11-10) qui ont porté le score à 7-7, mais Tennison a remporté une victoire de 11-6 lors du troisième match pour sceller la victoire au titre de son équipe.

Plus tôt au début, les Lions de Chennai ont bien commencé avec l’Allemand Duda, numéro 34 mondial, battant l’Indien Desai, 65e, 11-6 lors du premier match du simple messieurs.

Desai a riposté dans le deuxième match pour forcer Duda à commettre plusieurs erreurs, le remportant 11-4 de manière autoritaire pour égaliser les scores.

Le pagayeur indien est ensuite revenu par derrière lors du troisième match et l’a emporté avec une victoire de 11-8, malgré un combat acharné de la part de l’Allemand.

Après le premier match, les Goa Challengers menaient 2-1 contre les Lions.

Lors du deuxième match en simple féminin entre Yangzi Liu de Chennai et Suthasini Sawettabut de Goa, les deux joueuses se sont retrouvées au coude à coude jusqu’à ce que cette dernière prenne les devants pour remporter le premier match 11-7 et prolonger l’avance des Challengers par 3-1.

Mais lors du deuxième match, Liu, 32e, a rebondi pour gagner 11-6.

Le troisième match a également profité à Liu, classé 32e, qui avait finalement commencé à montrer des émotions lors d’une victoire 11-5, ce qui en fait une victoire 2-1 contre le n ° 39 mondial Sawettamais, mais plus important encore, égalisant les scores 3- 3 en finale.

La victoire a également maintenu l’invincibilité de Liu lors de la quatrième saison de l’UTT.

Sharath s’est associé à Liu pour mettre les Lions de Chennai devant 4-3 avec une victoire de 11-7 lors du premier match contre la paire des Challengers composée de Sawettabut et Desai. Le deuxième match a été disputé de près mais Sharath et Liu étaient trop bons contre le duo de Goa, gagnant 11-9 et donnant aux Lions de Chennai une avance de 5-3.

Mais dans une sorte de bouleversement, Sawettabut et Desai se sont battus jusqu’à la fin du troisième match qui est allé au fil, devançant la paire de Chennai 11-10 pour un score de 5-4 en finale.

Dans le quatrième match de la finale du simple messieurs entre le joueur classé 47e Robles contre Sharath, l’Espagnol Robles a remporté le premier match 11-8 avec style et a également égalé le score 5-5.

Robles était en effet supérieur dans son jeu contre la star indienne, remportant le deuxième match avec une marge similaire pour donner aux Goa Challengers une avance de 6-5.

Le troisième match s’est déroulé jusqu’au point d’or alors que les scores étaient à égalité 10-10, mais Robles a gagné et célébré sauvagement en enlevant sa chemise et en sautant de joie, puisque les Goa Challengers se tenaient à un match de remporter le trophée après avoir eu un vital 7- 5 plomb.

