Goa accueillera le tout premier événement de la série mondiale de tennis de table en Inde à partir du 27 février

Goa accueillera le tout premier événement de la série mondiale de tennis de table (WTT) en Inde du 27 février au 5 mars, a-t-on annoncé jeudi.

Le WTT Star Contender Goa 2023 de haut niveau aura lieu au stade Shyama Prasad Mukherjee Indoor, situé sur le campus de l’Université de Goa.

Stupa Analytics, une société d’analyse sportive locale, sera l’hôte du tournoi avec le soutien actif du gouvernement de Goa.

“Goa est la plus grande destination touristique du pays et je suis ravi d’accueillir le WTT sur nos côtes alors qu’ils annoncent WTT Contenders Goa 2023 comme le premier événement du calendrier WTT. Nous sommes heureux que Goa ait été choisie comme hôte d’un événement WTT pour la toute première fois en Inde”, a déclaré le ministre du Tourisme Rohan Khaunte lors de la conférence de presse.

La série WTT est la série d’événements professionnels officiels de tennis de table, avec les meilleurs joueurs du monde qui s’affrontent dans diverses catégories de tournois tout au long de l’année, les quatre Grand Smash étant le prix ultime à gagner.

Les six événements Star Contender opposent 48 hommes et femmes dans les tableaux principaux respectifs en simple, avec les 30 meilleurs classements mondiaux éligibles pour jouer, dont quatre devront obligatoirement figurer dans le top 20 mondial.

“Le WTT Star Contender à Goa présentera la nouvelle marque de tennis de table au peuple indien, et nous pensons que ce sera le premier de nombreux événements WTT en Inde”, a déclaré le directeur général du WTT, Matt Pound.

«Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de Goa et Stupa Analytics pour faire de cet événement un grand succès et développer ensemble le tennis de table en Inde, également en collaboration avec TTFI. Les meilleurs joueurs de tennis de table du monde adoreront venir à Goa et ensemble, nous entrerons dans l’histoire”, a-t-il ajouté.

Les événements Star Contender proposent également un tableau principal en double à 16 équipes et un tableau principal en double mixte à huit équipes. Huit qualifiés chacun en simple et quatre en double peuvent également affronter les meilleurs tandis que les pays hôtes disposent également de suffisamment d’entrées de wild card en simple et en double.

