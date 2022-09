GO GURNEE invite les compagnons canins à marcher le 25 septembre – Shaw Local

GURNEE – Le 25 septembre, Hunt Club Park accueillera un événement gratuit GO GURNEE Walkin ‘and Waggin’.

Les familles sont invitées à amener leur chien préféré pour profiter d’une promenade matinale et d’un événement de bien-être.

À partir de 9 h, familles et amis se réuniront sur le terrain latéral (à côté du centre communautaire Hunt Club) pour marcher ensemble le long du réseau de sentiers Hunt Club. Les chiots auront beaucoup de temps pour jouer avant et après la promenade. Les chiens présents doivent être bien élevés et tenus en laisse en tout temps. Jusqu’à épuisement des stocks, des cadeaux GO GURNEE gratuits et adaptés aux animaux de compagnie seront également disponibles.

Pas de chiot ? Aucun problème! Vous êtes toujours invité à venir passer une matinée amusante. Reach Rescue sera également sur place avec quelques amis adoptables. Les participants sont encouragés à apporter des dons adaptés aux animaux de compagnie pour soutenir Reach Rescue. Cela ne se limite pas, mais comprend les jouets pour chiens, les serviettes en papier et les lingettes humides, les laisses pour chiens (très petites à grandes), les colliers pour chiens (très petits et petits), les friandises pour chiens, les aliments secs et humides pour chiens (poisson, dinde et agneau). ), des cartes-cadeaux pour les animaleries, des lits pour chiens et de nouvelles couvertures roulées.

« En mai, nous nous sommes associés à Reach Rescue pour organiser notre premier événement Walkin’ and Waggin’, réunissant environ 30 familles pour une promenade matinale. Avec autant de commentaires positifs, nous sommes fiers de poursuivre nos efforts, en proposant des activités de bien-être importantes, telles que la marche dans la communauté », a déclaré Davida Doyle, coordinatrice du marketing et des événements spéciaux du district de Gurnee Park, dans un communiqué de presse.

Le mouvement GO GURNEE offre des moyens gratuits et non traditionnels de faire sortir et marcher la communauté Gurnee. Faire équipe avec les passionnés de chiens Reach Rescue et Gurnee, c’est exactement cela. “La marche est quelque chose que tout le monde peut faire pour rester actif”, a déclaré Doyle.

Les événements GO GURNEE Walkin’ et Waggin’s sont recommandés pour tous les âges, familles et amis, avec ou sans chiens. Vous ne pouvez pas assister le 25 septembre ? Aucun problème! Le parc Hunt Club, ainsi que tous les parcs du district de Gurnee Park sont ouverts au public du lever au coucher du soleil, 7 jours sur 7.