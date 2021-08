Go Bears Go en tête des entrées des Keeneland Phoenix Stakes au Curragh | Nouvelles de course

Go Bears Go têtes 13 possibles pour les Keeneland Phoenix Stakes de dimanche au Curragh.

La charge de David Loughnane a été battue par une tête dans les Norfolk Stakes à Royal Ascot, mais est revenue à l’action neuf jours plus tard au Curragh, passant avec succès à six stades pour remporter les Railway Stakes.

Castle Star de Fozzy Stack a été battu d’une longueur et quart ce jour-là et il est sur le point de s’opposer avec le Dr Zempf, qui a terminé quatrième pour Ger Lyons dans cette manche du Groupe Deux. Lyon a également Beauty Inspire qui est invaincu en deux manches, après avoir remporté les Anglesey Stakes la dernière fois.

The Entertainer, entraîné par Aidan O’Brien, a terminé neuvième dans le Railway et est l’un des trois prétendants à Ballydoyle dans la pièce maîtresse du groupe un avec les pouliches Heart To Heart et Prettiest.

Les autres coureurs ferroviaires Twilight Jet (5e), ​​Strapped (13e) et Arges (14e) pourraient retenter leur chance, tandis que la gagnante de Silver Flash Agartha pourrait représenter Joseph O’Brien avec Velocidad.

Hugo Palmer pourrait envoyer Ebro River pour la course après avoir terminé quatrième dans les Richmond Stakes à Goodwood la semaine dernière.

Les Rathasker Stud Phoenix Sprint Stakes sont l’événement de soutien sur la carte Curragh, avec 18 encore en lice pour les honneurs du Groupe Trois.

Le finaliste du Prix Jean Prat de Joseph O’Brien, Thunder Moon, pourrait chuter à la fois en classe et en distance pour la course de six stades, et le vainqueur des Queen’s Summer Stakes, Light Refrain, a été engagé par William Haggas.

La paire de Richard Fahey, Ventura Rebel et Ventura Diamond, plus Summerghand, Garrus et Declaring Love complètent un défi britannique potentiellement fort.