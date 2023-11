GNOME reçoit un investissement de 1 million d’euros du Sovereign Tech Fund

Entendu parler du Fonds technologique souverain? Je ne l’avais pas fait, mais le projet GNOME a généré un énorme investissement d’un million d’euros de leur part.

Plans GNOME utiliser l’argent pour « moderniser la plateforme, améliorer les outils et l’accessibilité, et prendre en charge les fonctionnalités qui sont dans l’intérêt public »ajoutant que les projets et initiatives suivants en bénéficieront directement en 2024 :

Améliorer l’état actuel de l’accessibilité

Concevoir et prototyper une nouvelle pile d’accessibilité

Chiffrer les répertoires personnels des utilisateurs individuellement

Moderniser le stockage des secrets

Augmenter la gamme et la qualité du support matériel

Investissez dans l’assurance qualité et l’expérience des développeurs

Développez et élargissez les API freedesktop

Consolider et améliorer le composant de la plateforme

Que vous utilisiez Linux depuis une nouvelle minute ou depuis une véritable éternité, vous saurez que GNOME est un pilier essentiel du mouvement FOSS.

GNOME est l’environnement de bureau par défaut des distributions Linux les plus populaires, ses applications sont utilisées par des millions de personnes dans le monde et les technologies soutenues par GNOME soutiennent les expériences sur un éventail vertigineux d’appareils, de plates-formes et d’industries.

Dans le but du Sovereign Tech Fund de soutenir le « …développement, amélioration et maintenance d’une infrastructure numérique ouverte »ses synergies avec le projet GNOME sont claires.

Fonds technologique souverain

Image : fonds souverain technologique

Le Sovereign Tech Fund est une initiative financée par le gouvernement allemand et dirigée par Adriana Groh et Fiona Krakenbürg, qui possèdent « de nombreuses années d’expérience dans la promotion des technologies open source » aux niveaux national et international.

Sur son site Internet, le Fonds note : «… L’écosystème open source, bien qu’incroyablement performant, est également de plus en plus fragile. Beaucoup plus de personnes utilisent le logiciel qu’elles n’y contribuent. Il est temps d’investir dans les communs numériques, les communautés de bénévoles et [open source] pour construire le monde numérique que nous voulons voir.

Les précédents bénéficiaires d’investissements du fonds incluent curl, Fortran, WireGuard, OpenSSH, le projet Yocto et une collaboration avec la Fondation OpenJS pour ‘améliorer l’infrastructure et la sécurité de l’écosystème Javascript‘.

Ainsi, même si je n’en ai peut-être pas entendu parler, je suis content de l’avoir fait. Le Sovereign Tech Fund soutient les infrastructures open source de la manière la plus critique : avec de l’argent.

Financer notre avenir

Il s’agit d’une victoire majeure pour le projet GNOME, pour l’open source, et pour nous tous qui utilisons et comptons sur les technologies qu’il supervise.

Grâce à cet investissement, GNOME pourra se concentrer davantage sur ce qu’il fait bien, développer de nouvelles fonctionnalités et permettre aux utilisateurs de contribuer plus facilement au projet.

Super truc!