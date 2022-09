GM’s Cruise rappelle et met à jour le logiciel de conduite autonome après un accident

L’unité de véhicules autonomes de General Motors, Cruise, a rappelé et mis à jour le logiciel de 80 robotaxis autonomes après un accident en juin à San Francisco qui a entraîné des blessures mineures, selon des documents publics.

L’accident du 3 juin impliquait un véhicule de croisière, qui ne nécessite pas de conducteur humain, freinant brusquement tout en effectuant un virage à gauche non protégé alors qu’un véhicule venant en sens inverse circulant à environ 40 mph – 15 mph au-dessus de la limite de vitesse – est passé d’une voie de virage à droite pour voyager par le carrefour.

Dans dépôts publics, les régulateurs fédéraux ont déclaré que le logiciel rappelé peut “prédire de manière incorrecte la trajectoire d’un autre véhicule ou être insuffisamment réactif au changement soudain de trajectoire d’un usager de la route”. Cruise a déclaré qu’une mise à jour logicielle avait été effectuée pour résoudre le problème en juillet.

Après l’accident, Cruise a déclaré que sa flotte de robotaxi continuait de fonctionner mais qu’elle empêchait temporairement les véhicules de faire des virages à gauche non protégés. Il a déclaré avoir progressivement réintroduit les virages à gauche non protégés après la mise à jour du logiciel.

L’accident a été particulièrement notable car il s’est produit un jour après que les régulateurs californiens ont accordé à Cruise l’autorisation de commercialiser sa flotte de robotaxi. Cela s’est également produit au milieu d’un examen minutieux de la National Highway Traffic Safety Administration, qui fait partie du ministère des Transports, impliquant de tels véhicules et des systèmes avancés d’aide à la conduite.

La commercialisation des véhicules autonomes a été beaucoup plus difficile que beaucoup ne l’avaient prédit il y a quelques années à peine. Les défis ont conduit à une consolidation dans le secteur des véhicules autonomes après des années d’enthousiasme vantant la technologie comme le prochain marché de plusieurs billions de dollars pour les entreprises de transport.

En juin, Cruise est devenue la première entreprise à proposer au public des trajets payants sans pilote dans une grande ville. Depuis plusieurs années, la société testait les véhicules, qui sont des véhicules électriques Chevrolet Bolt modifiés, et proposait auparavant des trajets limités et non payants au public.

L’accident de juin était le seul incident de ce type sur plus de 123 560 virages à gauche non protégés sans conducteur avant la mise à jour du logiciel, selon Cruise. Le rapport a également noté que les forces de l’ordre avaient découvert que la “partie la plus responsable” de la collision était l’autre véhicule, selon les documents déposés.

Lorsque l’accident s’est produit, le véhicule Cruise “a dû choisir entre deux scénarios de risque différents et a choisi celui qui présentait le moins de potentiel de collision grave à ce moment-là, avant le changement soudain de direction du véhicule venant en sens inverse”, selon Cruise.

En juillet, la National Highway Traffic Safety Administration a déclaré qu’elle enquêtait sur l’incident, avec l’aide de Cruise, une filiale détenue majoritairement par GM.