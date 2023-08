GMOAT ! Serena Williams donne naissance à son deuxième enfant Adira River Ohanian

Serena Williams a donné naissance à sa deuxième fille, a annoncé mardi son mari, ajoutant qu’ils étaient « heureux et en bonne santé » après que la naissance difficile du premier enfant de la star du tennis l’ait laissée se battre pour sa vie.

« Bienvenue mon bel ange », a écrit Williams dans la légende d’une vidéo publiée sur TikTok qui la montre, Ohanian et leur fille Olympia, âgée de quatre ans, embrassant le nouveau-né.

Elle a également posté une photo de sa famille, annonçant le nom de son nouveau-né.

« Je suis reconnaissante d’annoncer que notre maison fait équipe avec l’amour : une fille nouveau-née heureuse et en bonne santé et une maman heureuse et en bonne santé », a posté son mari, le fondateur de Reddit, Alexis Ohanian, sur Instagram à côté d’une photo de lui avec un Williams rayonnant étreignant les deux. ses filles.

S’adressant à sa femme de 41 ans, il lui a dit qu’elle « m’avait offert un autre cadeau incomparable – tu es le GMOAT », une nouvelle version maternelle de la distinction sportive Greatest Of All Time.

Le nouveau bébé s’appelle Adira River Ohanian, a-t-il ajouté.

En 2017, Williams, l’une des plus grandes joueuses de l’histoire, a remporté l’Open d’Australie – l’un de ses nombreux titres du Grand Chelem – alors qu’elle était enceinte du premier enfant du couple, Alexis Olympia Ohanian Jr.

Mais des mois plus tard, elle a failli mourir après avoir développé un caillot de sang dans son poumon après avoir donné naissance à Olympia par césarienne d’urgence.

Elle a passé six semaines alitée après l’embolie pulmonaire, mais s’est battue pour faire son retour à la compétition cinq mois plus tard en double de la Fed Cup aux côtés de sa sœur, Venus.

La 23 fois championne du Grand Chelem, qui a déclaré qu’elle « évoluait loin » du tennis après l’US Open de l’année dernière, confirmé sur le tapis rouge du Met Gala à New York en mai qu’elle attendait le deuxième bébé.

L’annonce a rendu un retour au tennis de compétition hautement improbable pour Williams, 41 ans, l’un des athlètes les plus décorés à avoir jamais ramassé une raquette.

« Croyez-moi », a écrit Williams l’année dernière dans un essai pour le magazine Vogue, « je n’ai jamais voulu avoir à choisir entre le tennis et une famille. Je ne pense pas que ce soit juste. Si j’étais un gars, je n’écrirais pas ceci parce que je serais là-bas en train de jouer et de gagner pendant que ma femme faisait le travail physique pour agrandir notre famille.

Williams a pris sa retraite du tennis l’année dernière après être devenu une superstar pendant une génération.

« Je suis prête à être maman et à explorer une autre version de moi-même », a-t-elle déclaré après son dernier match l’an dernier.

