GME, WYNN, LCID, ADBE et plus

GameStop — Les actions ont chuté de près de 21 % dans les échanges avant commercialisation. La société a annoncé mercredi l’éviction du directeur général Matthew Furlong et a déclaré que Ryan Cohen prendrait la relève en tant que président exécutif.

Wynn Resorts , Sables de Las Vegas — Les exploitants de casinos ont tous deux perdu environ 2 % à la suite d’un déclassement de Jeffries pour retenir l’achat. La société de Wall Street a déclaré que la reprise de Macao était déjà intégrée dans les actions.

Signet Joailliers – Les actions ont chuté de près de 11% après que le bijoutier a fourni des prévisions de revenus et de résultats d’exploitation du deuxième trimestre qui n’ont pas répondu aux attentes. Signet a également abaissé ses prévisions de bénéfices et de revenus pour l’année entière à un niveau inférieur aux attentes, citant des pressions macroéconomiques croissantes sur les consommateurs et une fête des mères plus douce que prévu.

Lucide – Les actions ont progressé d’environ 2% après que le responsable des opérations de Lucid en Chine, Zhu Jiang, a déclaré que le constructeur de véhicules électriques se préparait à entrer sur le marché chinois. Reuters, citant une personne familière avec le sujeta également indiqué que la société envisageait de mettre en place une production en Chine.

T Mobile – Les actions du fournisseur de services sans fil ont augmenté d’environ 1% dans les échanges avant commercialisation après que Wolfe Research a mis à niveau T-Mobile pour surperformer les performances de ses pairs. La société d’investissement a déclaré que l’action de T-Mobile pourrait augmenter de plus de 20 % après avoir sous-performé depuis le début de l’année.

Adobe — Le titre a gagné environ 2 % suite à la annonce de l’entreprise elle proposera son outil d’intelligence artificielle, Firefly, aux grandes entreprises. Firefly est disponible via l’application autonome Firefly, Adobe Express et Creative Cloud.

Hashi Corp – L’action a chuté de plus de 22 %, un jour après que la société a annoncé un manque à gagner au premier trimestre et une baisse des revenus. HashiCorp a également annoncé des réductions de dépenses ciblées et une réduction de 8 % des effectifs, citant l’environnement actuel des clients et de l’économie.

