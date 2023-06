GME, AMZN, CVNA et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

GameStop — L’action meme a chuté de près de 18 % après que la société a licencié le PDG Matthew Furlong et nommé Ryan Cohen au poste de président exécutif, avec effet immédiat. L’entreprise n’a pas fourni de motif de licenciement.

Amazone — Le titre du commerce électronique a ajouté 2,8 % à la suite d’un appel haussier des analystes. Wells Fargo a lancé la couverture d’Amazon avec une cote de surpondération, affirmant que les actions pourraient remonter de plus de 30 % lors de la transition vers son modèle de réalisation régional.

Carvana – Les actions ont bondi de plus de 45% après que le vendeur de voitures en ligne a publié des perspectives optimistes pour le deuxième trimestre. Carvana a déclaré qu’il s’attend désormais à ce que le bénéfice brut total par part non conforme aux PCGR dépasse 6 000 dollars au deuxième trimestre.

Signet Joailliers – Les actions ont perdu 10% après que Signet Jewelers a abaissé ses perspectives fiscales pour l’année entière. La société a cité des pressions macroéconomiques croissantes pesant sur le consommateur.

Fisker – Les actions ont chuté de 9% après que Wolfe Research a rétrogradé jeudi Fisker pour sous-performer par rapport à ses pairs. L’analyste Rod Lache a déclaré qu’il remettait en question la compétitivité de Fisker, alors que le constructeur automobile tentait de développer son activité dans « certains des segments les plus saturés de l’industrie ».

Découverte de Warner Bros. – Le stock de médias a gagné plus de 6%, s’appuyant sur un gain de plus de 6% lors de la session précédente après le départ du PDG de CNN, Chris Licht.

Wynn Resorts , Sables de Las Vegas – Les actions de Wynn Resorts et de Las Vegas Sands ont chuté de 1,2% et 1,8%, respectivement, à la suite des déclassements de Jefferies pour conserver leur achat. La société a déclaré qu’une reprise de Macao était déjà prévue.

T Mobile — Le géant des télécommunications a ajouté 2,6 % à la suite d’une mise à niveau pour surpasser les performances de ses pairs par Wolfe Research. La société a déclaré que la sous-performance récente de l’action ouvre une opportunité d’achat.

Adobe — Les actions ont gagné 5,1 % après que la société a annoncé qu’il offrait son outil d’intelligence artificielle, Firefly, aux grandes entreprises. Adobe a déclaré qu’il travaillait déjà avec « des centaines » d’entreprises pour explorer comment Firefly peut réduire les coûts et accroître l’efficacité.

Hashi Corp – La société de logiciels a vu ses actions chuter de 23 % après avoir enregistré une perte de 7 cents par action au premier trimestre, bien que ce soit moins que la perte de 14 cents par action attendue par les analystes de FactSet. La société a également signalé une baisse de la rétention des revenus nets, signalant un contexte macroéconomique difficile et allongeant les cycles de transaction et l’optimisation.

Feuille intelligente – Smartsheet a chuté de plus de 18% après que la société de logiciels a déclaré que les facturations s’élevaient à 215,5 millions de dollars, en deçà d’une estimation de StreetAccount de 217,1 millions de dollars.

Industries d’Oxford — La société de vêtements, connue pour des marques telles que Lilly Pulitzer et Tommy Bahama, a chuté de plus de 9 % après avoir publié des prévisions décevantes pour le deuxième trimestre et l’année entière.

Trip.com — L’agence de voyages en ligne a vu ses actions bondir de 5 % après que l’entreprise a annoncé des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre. Trip.com a affiché un bénéfice par action de 43 cents, battant une estimation de StreetAccount de 26 cents. Les revenus de 1,29 milliard de dollars ont également dépassé les attentes de 1,13 milliard de dollars.

– Yun Li, Alex Harring, Sarah Min, Michelle Fox et Tanaya Macheel de CNBC ont contribué au reportage.