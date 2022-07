GMC Terrain sous les projecteurs avec un prix inférieur à 40 000 $ – Shaw Local

Au fur et à mesure que le segment des utilitaires sport s’est développé, la diversité et la complexité des équipements proposés ont également augmenté. Autrefois tarifés comme des véhicules économiques destinés à un service à double usage, ils sont maintenant la norme et les normes ont augmenté, tout comme les prix.

Le GMC Terrain 2022 est un VUS compact conçu par les spécialistes de qualité professionnelle de General Motors. À mon avis, l’un des points les plus importants est le prix de départ de 34 000 $. La garniture Denali haut de gamme a un prix de départ de 36 600 $. GMC est un traitement élevé par rapport à n’importe quel Chevy Equinox (son cousin GM), c’est donc un bon point de départ. Mon testeur d’une semaine était chargé d’excellentes options et d’une transmission intégrale pour le prix très notable de 39 960 $.

La recherche indique que de nombreux consommateurs ont un prix qu’ils ne dépasseront pas lors de l’achat d’une voiture, quel que soit le taux d’intérêt, et 40 000 $ sont souvent cités comme l’une de ces références les plus populaires. Ce Terrain n’est pas nécessairement un achat de valeur, mais il rivalise sur les niveaux d’équipement et dépasse les attentes en matière de confort des passagers et de caractéristiques de conduite.

Sur le design extérieur, le Terrain, qui se décline en quatre versions : SLE, SLT, AT4 et Denali, se situe solidement au milieu d’un segment encombré. Bien qu’il existe des choix de style extérieur plus attrayants et plus intéressants, le Terrain n’essaie pas de faire grand-chose. Pour de nombreux acheteurs, il s’agit d’un énorme avantage, même si les jeunes acheteurs qui sont moins susceptibles de rechercher un véhicule de niveau GMC ne sont probablement pas aussi captivés par le style.

J’aime beaucoup l’énorme calandre et le complexe de phares incurvés en «C» qui s’enroule autour des bords avant sous le capot. En haut, il y a des rails de toit fonctionnels qui offrent une utilité supplémentaire si nécessaire. Compte tenu de certaines des lacunes de l’espace à l’intérieur, ils peuvent être nécessaires.

Confort de la cabine

Mon testeur excellait dans le confort à l’intérieur de la cabine. Les sièges avant et arrière sont spacieux et assez confortables pour cinq adultes. Les sièges sont bien renforcés et les sièges avant ont des réglages électriques pour le conducteur et le passager.

La plupart des concurrents offrent plus d’espace de chargement que le Terrain, et les 29,6 pieds cubes d’espace derrière les sièges arrière se remplissent rapidement. Rabattre les sièges de la deuxième rangée vers le bas élargit l’espace de chargement à 63,3 pieds cubes. Il existe deux ensembles complets de connecteurs LATCH pour les sièges extérieurs arrière du Terrain et un ancrage d’attache pour le siège central arrière.

Une caractéristique intéressante est le siège passager avant rabattable qui ajoute de l’espace pour un chargement plus long. Un hayon électrique et un hayon électrique mains libres sont disponibles, l’option mains libres en vaut la peine si vous chargez beaucoup dans votre Terrain.

Le système d’infodivertissement IntelliLink de série offre des graphiques nets et des menus rapides et simples qui facilitent la navigation. Android Auto sans fil et Apple CarPlay sont de nouveaux ajouts à la liste standard. J’ai trouvé l’utilisation du système assez intuitive et facile.

Mon testeur comportait un écran tactile de 8 pouces, une chaîne stéréo Bose à 7 haut-parleurs, une navigation, un chargement d’appareils sans fil, une radio par satellite et une radio HD. Il n’y a rien auquel ce système ne peut pas se connecter ou vous permettre d’écouter en un clin d’œil.

Performance

Il est dommage que la mise à niveau du moteur Terrain précédemment proposée ne soit plus disponible. Cela laisse le quatre cylindres de 1,5 litre de 170 chevaux pour faire toutes les enchères pour les conducteurs de Terrain. Ce moteur est idéal pour faire des courses en ville, mais il manque définitivement de puissance pour passer sur l’autoroute.

Jumelé à une transmission automatique à 9 rapports fiable, le turbo de 1,5 L est un point de départ entre opter pour l’efficacité plutôt que pour la performance. À une époque où l’essence grimpe vers 6 $ le gallon, ce n’est peut-être pas aussi important qu’il y a un an.

Dans sa configuration standard, le Terrain 2022 offre une consommation estimée par l’EPA de 25 mpg en ville et de 30 mpg sur l’autoroute, ce qui est bon pour la catégorie des SUV compacts. Avec la transmission intégrale, il obtient 25/28 mpg ville/autoroute. Le GMC Terrain offre une tenue de route stable et une conduite confortable. Bien que la traction avant soit de série, je recommanderais à tout le monde de se procurer la traction intégrale.

L’Insurance Institute for Highway Safety a attribué au GMC Terrain 2022 la note la plus élevée de Bon dans cinq tests de sécurité en cas de collision et la deuxième note la plus basse de Marginal dans un test de sécurité en cas de collision latérale mis à jour. La National Highway Traffic Safety Administration a attribué au Terrain 2022 une cote de sécurité globale de cinq étoiles sur cinq, avec cinq étoiles aux tests de collision frontale et latérale et quatre étoiles au test de capotage.

L’apparence de camion du Terrain n’offre pas beaucoup d’attrait, mais il se démarque un peu dans un segment encombré. Ce n’est pas un étourdissement sur l’esthétique, préférant davantage vous séduire avec ses capacités/caractéristiques professionnelles. Dans l’ensemble, le prix à moins de 40 000 $ est assez attrayant, même si les performances éloigneront probablement certains acheteurs.

• John Stein est un journaliste indépendant basé à Chicago. Il a plus de 25 ans d’expérience dans la conduite, les essais et la rédaction d’articles sur l’industrie automobile, ses dernières innovations et les véhicules.