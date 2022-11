GMC Sierra EV vs Chevrolet Silverado EV : comment choisir celui qui vous convient le mieux

Cette histoire fait partie Branché, la plaque tournante de CNET pour tout ce qui concerne les véhicules électriques et l’avenir de la mobilité électrifiée. Des avis sur les véhicules aux conseils utiles et aux dernières nouvelles de l’industrie, nous avons ce qu’il vous faut.

La nouvelle la plus chaude des camions électriques est peut-être l’arrivée de deux cousins ​​de GM : le Chevrolet Silverado EV et le GMC Sierra électrique. Ces plaques signalétiques ont d’énormes suivis qui peuvent déplacer l’aiguille de conduite américaine, aux côtés du Ford F-150 Lightning. Le Sierra et le Silverado sont connus pour leur similitude, mais voici un aperçu de la différence entre leurs versions électriques.

Disponibilité

Le Silverado arrive en premier au printemps 2023 en tant qu’édition WT ou Work Truck, avec le modèle RST à bateau complet à l’automne 2023. Bon nombre des principales caractéristiques et spécifications dont je parle seront sur ce camion. Le GMC Sierra EV arrive au début de 2024 en tant que Denali Edition 1 haut de gamme, bien que d’autres versions soient probablement annoncées plus près du lancement. Ce retard est moins notable lorsque vous vous souvenez que la division GMC a été la première à sortir avec le Hummer EV.

Style corporel

Bien que les formes corporelles sous-jacentes soient très similaires, les détails posés sur ces lignes permettent de les distinguer facilement les unes des autres. Le visage de la Sierra est dominé par une ligne lumineuse horizontale étroite et pleine largeur, tandis que la Sierra arbore une grande plaque de marque à la place de la calandre.

Le corps de la Sierra est plus ciselé que le Silverado, qui a des lignes plus douces.

Moteurs généraux



Les deux offriront un toit en verre panoramique fixe et ne seront disponibles que dans les éditions Crew Cab, du moins dans un premier temps. A noter que raccourcir ou allonger un camion électrique est plus délicat qu’avec un camion classique, puisqu’il s’agit de l’énorme batterie centrale qui forme la base du véhicule dans un arrangement de planche à roulettes.

Autonomie et charge

Les deux camions ont une autonomie maximale de 400 miles, comme vous pouvez vous attendre à partager la même chose Plate-forme de batterie Ultium. Les deux camions prennent en charge la charge rapide CC jusqu’à un taux de 350 kW, ce qui peut ajouter 100 miles en 10 minutes. C’est particulièrement important pour les véhicules qui peuvent être utilisés comme banques d’alimentation sur le chantier, peut-être trop pour le faire jusqu’à la maison sans une charge rapide.

Performance

Celui-ci est intéressant : au début, le Sierra haut de gamme promettait 90 chevaux de plus et 5 livres-pied de couple de plus qu’un Silverado haut de gamme, mais en octobre, Chevy a révisé ses spécifications pour correspondre à celles du Sierra : un maximum de 754 chevaux et 785 lb-pi de couple. Il peut amener l’un ou l’autre de ces grands garçons à 60 mph en 4,5 secondes en utilisant un mode de puissance spécial que Chevy appelle WOW – Wide Open Watts – et que GMC appelle simplement le mode Max Power.

Alimentation externe

Les deux camions peuvent alimenter votre équipement 120 volts CA sur le terrain via des prises domestiques intégrées, ou alimenter au moins une partie de votre maison si elle est correctement câblée pour la sauvegarde. Dans les deux cas, la puissance électrique maximale des camions est de 10,2 kilowatts. À titre de référence, une prise domestique typique est nominalement évaluée à 1,8 kilowatts. De nombreux véhicules électriques vantent la capacité d’exportation d’énergie, mais un camion électrique pleine grandeur de 400 milles a une batterie particulièrement grande qui rend la proposition plus intéressante.

Pilotage

Il y a une différence intéressante dans la façon dont ces camions se dirigent : les deux ont une direction à quatre roues, ce qui réduit radicalement le rayon de braquage et donne l’impression qu’un camion est plus court, mais le Sierra va encore plus loin avec un système exclusif Mode Crab Walk, comme on le voit sur le Hummer EV. Crab Walk permet au camion de saborder en ligne diagonale tout en pointant droit devant. Cool, mais la direction à quatre roues est la caractéristique la plus importante et les deux camions l’offrent.

Remorquage

Le Silverado offrira une capacité de remorquage maximale de 10 000 livres dans une version correctement spécifiée, tandis que la Sierra plafonnera à 9 500 livres, bien que je soupçonne que cela puisse changer avant le lancement. Chevrolet promet une version de suivi du Silverado EV qui remorquera jusqu’à 20 000 livres, éclipsant même l’énorme cote de 14 000 livres du Tesla Cybertruck à venir qui est prévu en 2023 aux côtés du Silverado.

portes

Chaque camion offrira une version des hayons de couteau suisse qui font fureur dans les camionnettes ces derniers temps, servant de marches, de tables de travail, de clôtures de lit et plus encore.

Plus intéressant est un nouveau midgate qui peut prendre en charge une partie ou la totalité de la deuxième rangée de la cabine multiplace, la transformant en espace de couchage temporaire.

Chevrolet



Il s’agit d’une exécution plus élégante d’une idée que j’ai vérifiée sur les Cadillac EXT et Chevrolet Avalanche 2007. L’idée de “convertir un taxi” de GM n’a pas décollé à l’époque, mais c’était une exécution beaucoup plus maladroite et avant que “l’utilitaire” ne devienne le type de voiture dominant parmi les acheteurs américains.

Cabine

Il y a une grande différence entre ces deux nouveaux camions une fois que vous prenez le volant. Le Sierra dispose d’un écran central de 16,8 pouces en mode portrait et d’un écran horizontal plus petit devant le conducteur comme tableau de bord. Les deux sont nettement équarris et montés d’une manière qui dit “tablette”.

General Motors/CNET



Mais je préfère le tableau de bord du Silverado avec sa disposition d’écran plus élégante et de forme organique : 17 pouces au centre et 11 devant le conducteur, mais le tout dans une disposition horizontale qui maintient tout au niveau ou au-dessus de la ligne de la colonne de direction pour ce que je suspect sera plus facile à regarder.

Chaque camion dispose d’un ensemble solide de boutons et de boutons physiques pour les choses qui devraient toujours être contrôlées de cette façon, contrairement à la philosophie trop centrée sur l’écran de Tesla.

Aide à la conduite

Les deux camions offriront l’excellent Super Cruise de GM, avec une capacité supplémentaire de s’adapter au poids de ce que vous remorquez. Ceci est essentiel, car les aides à la conduite qui ne sont pas calibrées peuvent être pires que pas d’assistance du tout. Notez également que SuperCruise a récemment été étendu pour fonctionner sur 400 000 miles de routes aux États-Unis et au Canada, soit le double de sa carte d’applicabilité précédente.

Maintenant que vous pensez connaître la configuration du terrain pour les camionnettes électriques pleine grandeur, n’oubliez pas que le camion électrique Ram fera ses débuts au CES en janvier et que le Tesla Cybertruck devrait arriver plus tard l’année prochaine. Aux côtés des Rivians cultes classiques, c’est le moment idéal pour être à la recherche d’un camion – si vous êtes bien nanti et patient.