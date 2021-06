GMB souffre d’une bévue gênante alors que le moment hors antenne de Richard Madeley est entendu – et les téléspectateurs se plaignent de « quintes de toux »

GOOD Morning Britain a connu un début de semaine difficile avec une bévue maladroite au début de l’émission.

Le signal hors antenne de Richard Madeley a été entendu alors qu’une voix tonitruante de la galerie a interrompu Laura Tobin présentant la météo.

5 Les instructions de Richard Madeley de la galerie ont été entendues par les téléspectateurs

La voix de l’homme dit : « Bonjour Richard, je vais juste te faire signe comme ça… »

Et lorsque Richard a rejoint sa co-animatrice Susanna Reid pour présenter l’émission du petit-déjeuner, il est apparu que les présentateurs et les invités rauques avaient tous une grenouille dans la gorge.

Les téléspectateurs se sont plaints de « quintes de toux » à l’antenne – alors qu’ils continuaient à se racler la gorge et à tousser à l’antenne.

L’un d’eux s’est exclamé : « Que quelqu’un leur apporte un verre ! Ou un bonbon pour la toux !

5 L’émission météo de Laura Tobin a été interrompue

5 Les invités et les présentateurs ont souffert de « quintes de toux » et de se gratter la gorge à l’antenne

Un téléspectateur a ajouté: « Il y a beaucoup de toux sur #GMB ce matin. »

Il y a beaucoup de toux », a déclaré un autre.

L’un d’eux a ajouté: « Il y a beaucoup de toux ce matin dans le studio. »

5 Richard est de retour sur Good Morning Britain cette semaine Crédit : Rex

Richard est de retour sur la sellette de Good Morning Britain pour une deuxième semaine après avoir déclaré qu’il était prêt à être le nouveau Piers Morgan.

Le pilier de la télévision est un présentateur remplaçant de l’émission ITV depuis 2017 et est le favori des bookmakers pour prendre le relais de façon permanente.

Il a déclaré au Sun plus tôt ce mois-ci: «Bonjour la Grande-Bretagne, c’est une bonne émission à faire. Ça me va et, ouais, je pense que ça me va.

Nous avons révélé le mois dernier comment Richard était devenu le favori pour le rôle de prune, les patrons cherchant à prolonger l’accord s’il s’avérait un succès.

Il a déclaré : « Je n’en ai aucune idée. Je n’ai eu aucune approche à aucun niveau formelle ou informelle.

« Le téléphone n’a pas sonné, je n’ai pas reçu de ping dans ma boîte de réception.

5 Richard avec sa femme Judy Finnigan ce matin Crédit : Fonctionnalités Rex

«Les bookmakers me placent en tête et il y a eu des sondages d’opinion où je suis assez bien sorti, mais il y a une énorme différence entre cela et cela est une réalité.

«Je vais entrer, je vais compléter, je vais en profiter et j’espère qu’ils me demanderont de revenir. Mais pour ce qui est de remplacer Piers, c’est une question complètement ouverte.