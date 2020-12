Mise à jour: à partir de 18 h 40 IST, Google a confirmé que tous ses services, y compris YouTube, Gmail, Drive et autres, ont recommencé à fonctionner normalement. Le tableau de bord Google Workspace reflète l’état de fonctionnement normal et News18 peut également vérifier indépendamment que les services Gmail, Drive et YouTube fonctionnent à nouveau comme d’habitude, sur les plates-formes iOS, Android et de bureau.

Google a confirmé que tous ses services sont actuellement confrontés à une panne. Le tableau de bord de l’état de l’espace de travail de Google, qui garde une trace de l’état de fonctionnement de toutes ses applications destinées aux consommateurs, a officiellement montré que tous les services grand public proposés par Google, qui comprennent Gmail, YouTube, Google Drive, Meet et d’autres applications, sont tous en panne pour le moment. , et que la panne est de nature mondiale et ne se limite pas à l’Inde. Un porte-parole de Google Inde n’a pas pu fournir plus d’informations à News18 pour le moment, en ce qui concerne le délai de remise en ligne des services de Google ou le facteur à l’origine du crash.

Auparavant, les utilisateurs se sont tournés vers les plateformes de médias sociaux pour déclarer que YouTube, Gmail, Meet et d’autres applications et services Google populaires ne fonctionnaient pas en Inde. Cela a coïncidé avec des rapports sur le suivi des pannes de site Web et de serveur Downdetector, qui indique également qu’il y a une nette augmentation du nombre de rapports sur une possible panne de serveur pour Google Inde, à partir d’environ 17 heures IST. Par la suite, Google et ses descripteurs associés ont maintenant confirmé ce temps d’arrêt et ont émis des déclarations reconnaissant le blocage de l’application.

Fait intéressant, alors que tous les services Google, y compris Gmail et Drive, sont actuellement hors service sur les navigateurs Web iOS, Android et de bureau, YouTube semble toujours fonctionner sur les plates-formes de bureau. Il n’est pas clair si la panne du serveur n’a pas du tout affecté le service de bureau de YouTube ou s’il s’agit d’un incident intermittent. Certains utilisateurs ont également commencé à signaler que certains services Google, y compris Gmail, commencent également à fonctionner. Les responsables de Google n’avaient aucune information spécifique à partager concernant les temps d’arrêt, au moment de la publication de l’histoire.

Les temps d’arrêt des serveurs des principales applications sont assez courants et peuvent survenir pour un grand nombre de raisons. Les plus courants incluent la maintenance planifiée, les bogues système mineurs qui interrompent le délai des informations des serveurs distants, etc. Dans des cas extrêmes ou exceptionnels, une telle panne peut également représenter des cyberattaques coordonnées, comme l’attaque de crypto-monnaie sur Twitter qui a vu les comptes de nombreuses personnalités publiques être piratés. Compte tenu du climat actuel de cybersécurité, une telle perspective ne peut pas non plus être exclue. Cependant, la raison exacte et la durée globale des temps d’arrêt des services Google en Inde restent à voir.