Google facilite le travail avec les fichiers Microsoft Office joints aux e-mails reçus sur Gmail. La société a ajouté la possibilité pour les utilisateurs de modifier directement les fichiers Microsoft Office joints dans Gmail, une fonctionnalité déjà disponible pour les fichiers Google Docs ou Sheets joints aux e-mails. Désormais, Google Workspace offre déjà une compatibilité avec les fichiers Office de Word, PowerPoint et Excel. Auparavant, les documents devaient être importés dans Google Drive pour pouvoir les éditer ou les modifier, puis être rattachés pour les renvoyer. La nouvelle fonctionnalité rend les choses beaucoup plus faciles.

Ce nouveau flux de travail rationalise considérablement le flux de travail sur Gmail car il permet aux utilisateurs d’ouvrir et de modifier un fichier Office à l’aide de l’éditeur Google Docs dans Gmail. De plus, la nouvelle fonction d’édition ne convertit pas les fichiers Office au format Google Docs et préserve le format de fichier d’origine. Gmail permet également aux utilisateurs de répondre à l’e-mail d’origine et d’inclure le fichier mis à jour sans devoir d’abord le télécharger et le rattacher à l’e-mail. En dehors de cela, Google s’efforce également de garantir que les fichiers Office fonctionnent plus facilement dans Google Docs avec le nouvel add-on Macro Converter de la société pour Google Workspace (actuellement GSuite). Le convertisseur de macros est conçu pour aider les utilisateurs et les organisations à importer plus facilement leurs macros d’Excel vers Sheets.

Le géant basé à Mountain View, en Californie, s’efforce également d’ajouter une meilleure orientation des documents et une meilleure prise en charge des images à Google Docs, permettant aux utilisateurs de visualiser les documents dans des orientations verticales et horizontales.

Google a ajouté de nombreuses nouvelles fonctionnalités à sa suite d’applications professionnelles et de productivité Workspace. La société avait également renommé la GSuite en Google Workspace plus tôt cette année, ce qui a également vu la société changer les logos de la plupart de ses applications et services.