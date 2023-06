Gmail sur votre téléphone obtient une nouvelle fonctionnalité de recherche

Pour améliorer encore les résultats de recherche qui s’affichent lorsque vous recherchez quelque chose dans Gmail sur votre téléphone (Android et iOS), Google propose une nouvelle fonctionnalité alimentée par des modèles d’apprentissage automatique. C’est apparemment l’une des fonctionnalités les plus « très demandées » par des utilisateurs comme vous et moi.

À partir d’aujourd’hui, Google déploie progressivement une section « Top résultats » dans la barre de recherche Gmail sur mobile. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité pour ceux qui ont des comptes Workspace et ceux qui ont des comptes Google personnels, comme une adresse Gmail ordinaire.

L’image incluse ici montre à quoi cela ressemblera, mais l’idée est assez simple. À l’aide de modèles d’apprentissage automatique, Google prend votre terme de recherche, les e-mails les plus récents et « d’autres facteurs pertinents » pour vous montrer ensuite les résultats « qui correspondent le mieux à votre requête de recherche ». Il s’agit d’une section dédiée, donc j’espère qu’elle fournira les résultats que vous voulez réellement et que ces mystérieux « autres facteurs pertinents » sont en effet pertinent.

La recherche de Gmail a toujours dû être incroyablement puissante, car nous sommes nombreux à avoir des historiques d’e-mails qui se développent pendant une grande partie de notre vie. Mon compte de messagerie Droid Life a au moins 11 ans à ce stade – c’est beaucoup d’historique de messagerie. Heureusement, la recherche Gmail a toujours été assez bonne et cela nous a au moins un peu excités qu’elle s’améliore.

Encore une fois, le déploiement de cette fonctionnalité commence aujourd’hui et pourrait prendre 15 jours pour un déploiement complet. Vous ne devriez pas avoir besoin de mettre à jour, mais n’hésitez pas à cliquer sur le lien Google Play ci-dessous pour voir si votre Gmail est obsolète.

Lien Google Play: Gmail

// Mises à jour de Google Workspace