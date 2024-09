Gmail remplace les réponses intelligentes ennuyeuses par des suggestions d’IA « contextuelles »

Les options prédéfinies de « Réponse intelligente » de Google dans Gmail existent depuis près d’une décennie, mais la société est désormais leur donner une mise à niveau de l’IA avec les réponses intelligentes contextuelles, qui promettent « des réponses plus détaillées pour capturer pleinement l’intention de votre message ».

Avec Smart Reply, Google analysera vos e-mails pour proposer des réponses possibles que vous pourrez sélectionner et envoyer en deux clics. Mais les suggestions ont tendance à être fades : « Oui, je serai là », « Ça fera l’affaire, merci ! et ainsi de suite. En appliquant l’IA Gemini de Google, les réponses intelligentes contextuelles améliorées peuvent préparer des réponses répondant à plusieurs requêtes.

Une fois disponible et activé, les utilisateurs peuvent appuyer longuement sur chaque suggestion pour prévisualiser la réponse et choisir la meilleure solution. Les réponses générées par l’IA peuvent être modifiées avant d’appuyer sur Envoyer.

Au lancement, les réponses intelligentes contextuelles ne sont disponibles que pour les titulaires de comptes Gemini Business, Enterprise, Education ou Education Premium et les abonnés Google One AI Premium. De plus, vous devez activer « Fonctionnalités intelligentes et personnalisation » dans les paramètres Gmail.

La fonctionnalité commence à être déployée aujourd’hui, mais cela peut prendre quelques semaines avant qu’elle arrive dans votre boîte de réception.

Google a lancé pour la première fois les réponses intelligentes contextuelles en juin, lorsqu’il a rendu Gemini disponible sous forme de panneau latéral dans Google Drive, Docs, Sheets, Slides et Gmail.

