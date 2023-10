Gmail reçoit désormais des réactions Emoji : voici comment les utiliser

Un pouce levé par-ci, des lèvres embrassées par-là, une tête de chat par-ci : les emoji sont apparemment partout. Les petites images colorées apparaissent dans les messages texte, Facebook, Instagram et même Slack. Et maintenant, les emoji arrivent sur Gmail. Selon un nouveau message sur le site d’assistance Googlela fonctionnalité est désormais déployée progressivement pour les utilisateurs d’appareils Android et sera disponible pour les utilisateurs iOS et Web dans les prochains mois.

Comment utiliser les réactions emoji dans Gmail

Utiliser des émoticônes

Le processus semble assez simple. Une fois les réactions déployées, il vous suffit d’ouvrir l’application Gmail et d’ouvrir le message auquel vous souhaitez répondre.

Sous le message, il y aura une option pour « ajouter une réaction emoji », puis une liste parmi laquelle choisir. L’emoji sélectionné apparaîtra alors au bas de l’e-mail.

Apparemment, toute la bibliothèque d’emojis sera disponible, bien que vous deviez peut-être appuyer sur « plus » pour voir les choix au-delà des cinq options de base.

Vérifier qui a envoyé l’emoji

Toucher et maintenir l’emoji montrera qui a envoyé cette réaction. Les utilisateurs peuvent réutiliser une réaction que quelqu’un d’autre a ajoutée à un e-mail ou en choisir une autre à ajouter.

Supprimer les emoji attachés

Si vous décidez que vous n’aviez pas vraiment l’intention de joindre ce cœur rouge (ou autre) à l’e-mail en question, vous pouvez le supprimer si vous agissez rapidement. Google indique que vous disposerez de 5 à 30 secondes pour appuyer sur « Annuler » au bas du message afin de supprimer l’emoji.

Pour modifier la durée d’annulation, vous devez mettre à jour le délai d’annulation d’envoi pour les messages Gmail dans vos paramètres.

Emoji comme email ?

Les emoji dans les e-mails ne sont pas aussi simples que de les joindre à iMessage.

Certaines personnes peuvent voir les réactions emoji comme un e-mail avec un lien disant que « [Name of sender] réagi via Gmail. »

Cela arrivera à ceux qui utilisent une ancienne version de Gmail, qui n’ont pas d’adresse Gmail, qui ont désactivé l’affichage de leur conversation, qui ont un compte professionnel ou scolaire, ou qui utilisent un autre programme de messagerie, tel qu’Apple Mail ou Microsoft Outlook. (Ouais, cela semble conduire à une quantité excessive d’e-mails assez inutiles, mais nous devrons voir à quel point cela devient ennuyeux.)

Les Emoji ne peuvent pas toujours être envoyés

Le message note également que les réactions emoji ne seront pas toujours disponibles. Cela se produira si vous utilisez un compte professionnel ou scolaire, envoyez à une liste de diffusion de groupe, envoyez à plus de 20 destinataires, recevez le courrier via BCC, utilisez un autre fournisseur de messagerie, chiffrez le message avec un chiffrement côté client ou disposez d’un adresse de réponse personnalisée.