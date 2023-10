Gmail propose désormais des réactions emoji, pour le meilleur ou pour le pire

Les Emoji étaient déjà presque partout. Partout, sauf dans Gmail. Souhaitez-vous même que votre service de messagerie fournisse cette fonctionnalité ? Eh bien, que vous le fassiez ou non, c’est maintenant ici. Gmail reçoit des réactions emoji, à commencer par les téléphones et tablettes Android.

Sans aucun doute, si cela s’avère populaire, il se propagera rapidement sur iOS et sur le Web. De la même manière que votre application de chat préférée le fait déjà, les réactions emoji seront disponibles sur chaque message Gmail. Une fois que vous avez ouvert un message, faites défiler vers le bas et vous trouverez le nouveau bouton de réaction emoji à droite de Répondre, Répondre à touset Avant. Appuyez dessus et vous obtiendrez une rangée d’émojis avec lesquels vous pourrez réagir, appuyez sur celui que vous voulez et c’est tout, vous avez réagi.

Sans surprise, vous n’êtes pas limité à la sélection d’émojis par défaut de Google avec lesquels réagir. En appuyant sur le bouton plus à la fin de la ligne, vous pourrez en ajouter d’autres. Toutes les réactions à un e-mail seront visibles en bas, et si vous appuyez longuement sur chacune d’elles, vous découvrirez qui a réagi ainsi. Si vous appuyez simplement (sans maintenir) sur une réaction existante, vous réagirez également de la même manière.

Mais attendez, il y a plus ! L’emoji party popper permettra une animation pleine page, et Google promet que certains autres emojis seront également dotés de tels pouvoirs magiques. Vous pouvez également supprimer une réaction emoji en appuyant sur Annuler juste après l’avoir créée. Cette option d’annulation s’affichera aussi longtemps que vous aurez configuré « Annuler l’envoi » pour les e-mails dans les paramètres Gmail de votre ordinateur.

Passons maintenant à la partie moins amusante. Si vous utilisez un client de messagerie tiers avec votre compte Gmail, chaque réaction emoji arrivera sous forme de réponse par e-mail distincte. Chaque. Célibataire. Un. Il en va de même si la vue Conversation est désactivée dans Gmail.

Les réactions Emoji ne seront pas disponibles pour les comptes scolaires ou professionnels, et elles ne seront pas non plus proposées si un e-mail est envoyé à plus de 20 personnes, à une liste de diffusion de groupe, si vous êtes en BCC, si vous l’avez déjà fait. a envoyé plus de 20 réactions au même message, si l’expéditeur dispose d’une adresse de réponse personnalisée ou si le message est chiffré avec un chiffrement côté client.

Si vous ne voyez pas encore de réactions emoji dans Gmail, sachez que lorsque Google active une telle nouvelle fonctionnalité, il faut généralement au moins quelques jours pour que tout le monde l’obtienne.

