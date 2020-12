Google a confirmé qu’il y a quelques heures, un «sous-ensemble important» d’utilisateurs était confronté à certains problèmes tels qu’une latence élevée, des messages d’erreur ou un comportement inattendu lors de l’utilisation du service. Il a été rapidement rectifié et survient juste un jour après une panne majeure des services Google qui a vu Gmail, YouTube, Google Drive, Google Docs et le système complet d’authentification Google qui alimente l’authentification unique de Google. Alors que les utilisateurs ont pu accéder à leurs boîtes aux lettres sur Gmail aujourd’hui, certains ont rencontré des retards lors de l’envoi des messages. Google ne dit pas si le problème d’aujourd’hui était limité à certaines parties du monde ou s’il était lié de quelque manière que ce soit à la panne précédente. Incidemment, il y a des rapports selon lesquels la plate-forme de jeu cloud de Google, Stadia, a également subi une panne il y a quelques heures, mais il n’est pas clair si les problèmes Gmail et Stadia sont liés.

« Le problème avec Gmail a été résolu. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre patience et de votre soutien continu. Soyez assuré que la fiabilité du système est une priorité absolue chez Google, et nous améliorons continuellement nos systèmes » a déclaré Google dans un message de mise à jour de service dans les premières heures d’aujourd’hui, IST. Il n’y a pas de détails sur la nature du problème et sur la cause du retard dans l’envoi des messages depuis Gmail. La panne majeure précédente, avait confirmé Google, était due à ce qu’elle appelle et à un problème de quota de stockage interne. «Aujourd’hui, à 3 h 47, heure du Pacifique, Google a connu une panne du système d’authentification pendant environ 45 minutes en raison d’un problème de quota de stockage interne. Les services exigeant que les utilisateurs se connectent ont connu des taux d’erreur élevés pendant cette période. Le problème du système d’authentification a été résolu à 4 h 32, heure du Pacifique. Tous les services sont désormais rétablis », a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué à l’époque. Je ne suis pas administrateur réseau, mais pour moi, cela ressemble à Google à manquer d’espace de stockage quelque part dans la chaîne. Peut-être un disque dur rempli dans l’un des serveurs, qui a conduit à une réaction en chaîne des services en clignotant.

Habituellement, la gestion du serveur implique la mise en place de mesures pour garder automatiquement le stockage libre et l’intervention humaine est requise avec un drapeau rouge au cas où l’un des modules de stockage du serveur agirait pour une raison quelconque. Cela ne semble pas non plus arrivé dans ce cas pour Google. Il aurait dû et aurait dû y avoir plusieurs niveaux de surveillance en place, et il est clair que l’alarme n’a pas été déclenchée ni par les systèmes ni par les humains, alors qu’elle aurait dû l’être. Cela ne reflète pas bien une plate-forme de cloud computing pour les entreprises et les particuliers, qui est en concurrence avec Amazon Web Services et Microsoft Azure.

Le problème de la mise hors ligne de l’authentification Google signifiait que les dommages ne se limitaient pas aux propres applications et services de Google. Vous vous souvenez de cette simple option de connexion avec Google que vous auriez utilisée tant de fois sur des applications et des services? L’authentification unique est destinée aux services et applications tiers et cela signifiait que toute personne utilisant les informations d’identification Google pour se connecter à une application ou un site Web tiers, sans aucun lien avec Google, se serait trouvée dans une impasse. Il est peut-être temps pour Google d’avoir une nouvelle évaluation des outils en place et de s’assurer que les mesures de sécurité, quelles qu’elles soient, interviennent en cas de besoin. À un moment où des millions de personnes travaillent encore à distance en raison de Coronavirus pandémie dans le monde, la dépendance aux outils, applications et services numériques est à un niveau record. Ces pannes ne contribuent pas à la confiance des utilisateurs. Particulièrement pour les entreprises.