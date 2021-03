Gmail, Meet et plus Google Apps pour Apple iOS enfin mis à jour pour la première fois depuis des mois

L’application Gmail pour iOS est enfin mise à jour, près de trois mois. La dernière mise à jour intervient quelques jours après que Google a ajouté l’étiquette de confidentialité de l’application sur l’App Store d’Apple. De même, d’autres applications Google telles que Google Meet, Google Sheets, Google Docs, Google Calendar et Google Tasks pour iOS reçoivent une nouvelle version via une mise à jour OTA (over-the-air). Outre les tâches prenant désormais en charge les widgets sur iOS 14, il s’agit de mises à jour mineures centrées sur des corrections de bogues et des améliorations de performances. Le géant du logiciel avait précédemment déclaré qu’il déploierait une mise à jour et des étiquettes de confidentialité pour les applications Google sur l’App Store d’Apple d’ici janvier, bien que très peu de plates-formes telles que YouTube pour iOS aient reçu une mise à jour.

La dernière mise à jour met à niveau l’application Gmail sur les modèles Apple iPhone vers la version 6.0.210124. Le journal des modifications souligne que la mise à jour OTA contient des corrections de bogues et des améliorations de performances. Conformément aux étiquettes de confidentialité de Gmail sur l’App Store d’Apple, la plate-forme collecte des données telles que les achats, la localisation approximative, les informations de contact, le contenu de l’utilisateur, l’historique de recherche, les identifiants et les données d’utilisation à des fins d’analyse, de personnalisation du produit et de fonctionnalité de l’application. L’ID utilisateur et les données d’utilisation sont partagés avec des annonceurs tiers pour des publicités personnalisées. Avant la dernière mise à jour, Gmail pour iOS a commencé à afficher des avertissements indiquant que l’application était obsolète plus tôt pour certains utilisateurs, bien que Google ait éliminé cette alerte sans améliorer la plate-forme. Le géant du logiciel avait déclaré que le retard dans la mise à jour de ses applications sur iOS était dû à un bug.

Google a déployé une mise à jour pour YouTube sur iOS le mois dernier, pour la première fois depuis décembre 2020. La dernière version (publiée pour la dernière fois le 21 février) n’a pas apporté de fonctionnalités majeures ni de changements notables à souligner, à l’exception de quelques corrections de bugs. Google n’a pas encore ajouté d’étiquettes de confidentialité ni publié une mise à jour pour Google Maps et le navigateur Chrome pour iOS.