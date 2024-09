Gmail introduit de nouvelles cases de sécurité bleues pour les utilisateurs d’iPhone et d’Android

Google introduit des coches bleues de vérification d’identité sur iOS et Android dpa/picture alliance via Getty Images

Savoir de qui provient réellement votre e-mail est l’un des plus grands problèmes de sécurité auxquels des milliards de destinataires sont confrontés chaque jour. Les cybercriminels utilisent couramment l’usurpation d’identité dans le cadre de campagnes de phishing pour escroquer les victimes de leurs données et de leur argent. C’est pourquoi Google a annoncé l’introduction de coches bleues de vérification d’identité pour les utilisateurs de Gmail sur les plateformes iOS et Android afin de lutter contre le problème de l’ingénierie sociale.

Indicateurs de marque pour l’identification des messages dans Gmail pour iPhone et Android

Google annoncé pour la première fois l’introduction de ce que l’on appelle officiellement les indicateurs de marque pour l’identification des messages pour les utilisateurs de Gmail, ou BIMI en abrégé, en juillet 2021. Dans le cadre d’une démarche visant à renforcer l’authentification des expéditeurs dans l’écosystème plus large de la messagerie électronique, ces affichages de logo de marque ont été modifiés pour correspondre au type de vérificateur de coche bleue rendu populaire par les réseaux sociaux tels que Twitter, désormais X, en mai 2023.

Google va désormais plus loin en confirmant qu’il permettra à davantage d’utilisateurs de vérifier leur identité de cette manière lors de l’envoi d’e-mails aux utilisateurs de Gmail. Annonce du 24 septembreGoogle a annoncé que les coches BIMI seront désormais affichées dans les applications Gmail Android et iOS pour les expéditeurs ayant adopté avec succès la certification avec une marque déposée. Ce changement devrait prendre effet dans les prochaines semaines, selon Google, qui a également confirmé que « Apple Mail ou d’autres applications de messagerie ne sont pas prises en charge ».

Dans le même temps, Google a également déclaré qu’il commencerait désormais à prendre en charge un type de certificat BIMI émis par les autorités de certification de sécurité, connu sous le nom de certificats de marque commune, qui permettent à « un plus large éventail d’expéditeurs d’utiliser BIMI, qui pourraient ne pas avoir la marque déposée requise pour un certificat de marque vérifiée ».

Google a souligné l’importance de ces deux mesures en expliquant comment ces coches vérifiées ajoutent une couche de sécurité supplémentaire à Gmail. Selon Google, une telle authentification forte aide les utilisateurs à identifier et à bloquer davantage de spams, tout en permettant aux expéditeurs authentiques de tirer parti de leur propre marque et de la confiance que les gens leur accordent. « Cela renforce la confiance dans les sources de courrier électronique et offre aux lecteurs une expérience immersive », a déclaré Google, « créant ainsi un meilleur écosystème de courrier électronique pour tous. »

Ce fut une bonne semaine pour la sécurité de Gmail

Cette annonce intervient la semaine où Google a confirmé le déploiement de son nouveau conseiller en sécurité auprès des utilisateurs de Gmail au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Destiné uniquement aux clients payants de Google Workspace, le nouveau conseiller en sécurité promet d’apporter une sécurité de niveau professionnel aux organisations de toute taille en leur fournissant des renseignements sur mesure pour les aider à se défendre contre les menaces en constante évolution, notamment en leur fournissant des conseils pratiques pour les administrateurs.